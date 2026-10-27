Президент пен тележүргізушінің шынайы сұхбаты: Ешкімді ұйықтатпайсың, неге үнсіз отырсың?
Президент Шавкат Мирзиёев кино және телевизия қайраткерлерімен кездесу барысында танымал тележүргізуші әрі продюсер Дилшод Мирзамуродовпен ашық әрі шынайы сұхбаттасты. Мемлекет басшысының әзіл аралас: «Мұнда түнде ұйықтамағандардың өкілі отыр. Сен ешкімді ұйықтатпайсың, неге үнсіз отырсың?» деген сөзі үлкен тебіреніс пен көз жасына себеп болған тарихи мойындауға ұласты.
Сырдариядан келіп, өз еңбегімен миллиондаған көрерменнің ықыласына бөленген жас өнерпаз қарапайым еден жуушы ананың баласы Президенттің алдына қалай жеткені, алғашқы жалақысындағы уайымдары мен бүгінгі таңдағы 100 миллион сумнан астам табысы туралы тебірене әңгімелеп берді.
«Анам ұрлық жасадың деп жылаған еді»: Сырдариялық жігіттің жүріп өткен жолы
Сұхбат барысында Дилшод Мирзамуродов өміріндегі ең толқынысты сәттерімен Президентпен бөлісті:
Ананың сенгісі келмеген көз жасы: «Президенттің алдына барамын десем, анам сенбеді. Шынымен дедім, өйткені қалай сенсін? Өмір бойы еден жуушы болған ананың баласы бүгін мемлекет басшысының алдында тұр. Анам қуаныштан қатты жылады, оған қосылып мен де жыладым», — деп ағынан жарылды өнерпаз;
16 миллионнан басталған жол: Телевизияға жаңа келген кезінде алғаш рет 16 миллион сум жалақы алып үйге барғанында, анасы таңғалып «сен ұрлық жасадың» деп қорқып кеткенін және өнер адамдарына көрсетілетін мұндай құрмет отбасын тебіренткенін атап өтті;
Бүгінгі жетістік: Қазіргі уақытта «Zo‘r TV» арнасында продюсер ретінде еңбек етіп жүрген жүргізуші ай сайынғы табысы 100 миллион сумнан асатынын және салада жасалған жағдайлардың арқасында өзі де астанадан баспаналы болғанын мойындады.
Шавкат Мирзиёев: «Анаға менен бөлек алғыс айт, сол аналардың дұғасымен жүрміз»
Мемлекет басшысы жас өнерпаздың шынайы сөздерін естіп, оның еңбекқор анасына шексіз құрметін білдірді:
Сырдариялық еңбекқор жігіттің мойындауы: Президент Дилшодтың Сырдариядан келіп, тынымсыз қиындық көріп, өз үстінен жұмыс істеп, әрбір өнерпазбен тіл табысып бедел жинағанын бақылап отырғанын және бұған өте қуанышты екенін білдірді;
Аналардың дұғасы — ұлы күш: «Дилшод, анаңа менен бөлек алғыс айт. Дұғалары қабыл болсын. Бәріміз елімізде сол аналарымыздың дұғасымен жүрміз. Ананың мейірімі, дұғасы және құрметі — өте үлкен күш пен құдірет», — деді Шавкат Мирзиёев;
Телевизия ұжымына сәлем: Мемлекет басшысы сұхбат соңында: «Ұжымға да, Президент те бізді көреді екен, деп айтып қой», деп бүкіл шығармашылық топқа жылы лебізін жолдады.
Дилшод Мирзамуродовтың өмір жолы сандарда
Көрсеткіш
Егжей-тегжейі
Шығу тегі
Сырдария облысы
Отбасылық ортасы
Анасы өмір бойы еден жуушы болып бала тәрбиелеген
Телевизиядағы алғашқы жалақысы
16 000 000 сум
Қазіргі қызметі мен жалақысы
«Zo‘r TV» бас продюсері, 100 000 000 сумнан астам
Президент реформаларының әсері
Тіркеу шектеулерінің жойылуынан кейін Ташкенттен баспаналы болған
Президенттің көзқарасы
Анасының адал еңбегі мен дұғасына жоғары баға мен алғыс білдірілді
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