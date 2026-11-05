Қоғамдық орындағы әдепсіз қылық: Нилуфар Хамидова кешірім сұрады, ісі сотқа жолданды
Әлеуметтік желілерде даулы және әдеп нормаларына сай келмейтін шығуларымен бірнеше рет жұртшылық пен мемлекеттік мекемелердің назарына іліккен актриса және блогер Нилуфар Хамидова тағы да даудың ортасында қалды. Оның қоғамдық орында, көшеде және аялдама маңында түсірген кезекті видеосы азаматтар мен қала қонақтары арасында наразылық тудырды.
Оқиғаға байланысты құқық қорғау органдары жедел тергеу жұмыстарын бастап, блогердің әрекеттеріне құқықтық баға беру процесін жүргізуде.
«Өзбекконцерт» ескертуі және бұрынғы заңбұзушылықтар
Нилуфар Хамидова бұған дейін де әлеуметтік желілердегі жарияланымдары үшін тиісті мекемелер тарапынан ресми ескерту алған болатын:
Лицензия талаптарының бұзылуы: «Өзбекконцерт» мемлекеттік мекемесі өнерпаздың концерттік-ойын-сауық қызметі үшін берілген ресми лицензия талаптары мен шарттарын сақтамағанына байланысты оған қатаң наразылық білдірді;
Қайталанған жағдайлар: Жауапты тұлғалар тарапынан жүргізілген түсіндіру жұмыстарына қарамастан, блогер жұртшылық талқысына түсетін видеоматериалдарды жариялауын тоқтатпады.
ІІБ қызметкерлерімен сұхбат: «Халқымнан кешірім сұраймын»
Ішкі істер бөлімінің жауапты қызметкерлері жүргізген ресми сұхбат барысында блогер өз қылығына байланысты мәлімдеме жасап, халықтан кешірім сұрады:
Блогердің пікірі: «Соңғы сөзім. Мен өзбек халқымнан кешірім сұраймын. Басқа мұндай контенттер шығармаймын. Көресіздер, бұдан былай сондай әдемі контенттер шығады. Алайда енді сөз тигізбейсіздер, сөйлемейсіздер», — деді Нилуфар Хамидова;
ІІБ қызметкерінің ресми хабарламасы: ІІБ өкілі атап өткендей, азаматтың қоғамдық орындағы және көшедегі оғаш қылықтары бойынша толық құжаттар рәсімделді.
Іс сотқа жолданды: Ұсақ бұзақылық бойынша жауапкершілік
Құқық бұзушылық жағдайы бойынша заңды жаза тағайындау шаралары қолданылуда:
Сот процесі: Жиналған әкімшілік іс құжаттары Әкімшілік жауапкершілік туралы кодекстің тиісті баптары (ұсақ бұзақылық) негізінде заңды шара қолдану үшін қылмыстық істер бойынша аудандық сотқа жолданды;
Ескерту: Ішкі істер органдары барлық азаматтарды, блогерлерді және астана қонақтарын қоғамдағы жүріс-тұрыс, ұлттық әдеп-ғұрып және заң ережелерін қатаң сақтауға шақырды.
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