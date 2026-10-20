Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»ден кетууге бел буды — оның жаңа бағыты белгілі болды

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Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»ден кетууге бел буды — оның жаңа бағыты белгілі болды

Еуропалық трансфер нарығында үлкен резонанс тудырған күтпеген жаңалық тарады. Норвегия ұлттық құрамасы мен «Манчестер Сити» клубының жұлдызды орталық шабуылшысы Эрлинг Холанд ағылшын грандының сапынан кетуге ниетті.

Испанияның беделді El Nacional басылымы таратқан ақпаратқа сәйкес, 26 жастағы феноменалды сұрмерген мансабында жаңа парақ ашып, басқа беделді чемпионатқа ауысатын уақыт жетті деп санайды.

Клубтан кету себебі: Чемпиондар лигасындағы амбицияларға күмән

Испаниялық журналистер шабуылшының мұндай күрт шешім қабылдауының басты себебін ашып көрсетті:

  • Мақсаттарға деген сенімнің сөнуі: Дереккөздердің хабарлауынша, Холанд «қалалықтардың» болашақта УЕФА Чемпиондар лигасында ең биік шыңдар мен бас жүлделер үшін тұрақты күресе алу әлеуетіне күмәнмен қарай бастаған;

  • Жаңа сын-қатерлер: «Ситимен» мүмкін болған барлық жүлделерді ұтқан футболшы мансабында жаңа мотивация және жаңа тарихи жобаның басты тұлғасы болғысы келеді.

Жаңа бағыт: Неліктен дәл «Барселона»?

Испан баспасөзінің мәліметтеріне қарағанда, норвегиялық форвардтың келесі мансабы үшін ең қолайлы және тартымды бағыт — каталониялық «Барселона» клубы болып тұр:

  • «Камп Ноудың» жаңа символы: «Барселона» басшылығы клубтың қаржылық тұрақтануы және жаңа стадионға толық оралуы кезеңінде Холандты команданың басты жұлдызы ретінде құрамға қосып алуды армандайды;

  • Мбаппемен жаңа дәуірдегі текетірес: Егер бұл трансфер жүзеге асса, Испания Ла Лигасында дәл Месси мен Роналду дәуіріндегідей «Холанд — Мбаппе» дуэлі басталуы мүмкін.

Холандтың «Манчестер Сити»-дегі сұрапыл статистикасы

Норвегиялық сұрмерген 2022 жылдың жазында Дортмундтың «Боруссия» клубынан Англияға ауысып, қысқа уақыт ішінде клуб тарихындағы ең нәтижелі шабуылшыға айналды:

  • Жалпы ойындар: «Манчестер Сити» жейдесінде барлығы 207 ресми кездесу;

  • Нәтижелілік көрсеткіші: Аталған бәсекелерде қарсыластар қақпасына 172 гол соғып, командаластарына 30 нәтижелі пас берген;

  • Әр ойында дерлік 1 гол: Оның бір ойынға шаққандағы орташа тиімділігі заманауи футбол үшін нағыз фантастикалық нәтиже болып қалуда.

Егер Холандтың кету ниеті ресми расталса, бұл алдағы трансфер терезесінің ең шулы және ең қымбат оқиғасына айналары сөзсіз.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиБарселонаЛа ЛигаТрансфер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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