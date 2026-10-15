«Манчестер Сити» — «ПСЖ» матчының ең нашар ойыншылары анықталды
УЕФА Чемпиондар лигасы аясындағы «Манчестер Сити» мен «ПСЖ» арасындағы кездесуден жанкүйерлер тартысты әрі тең ойын күткен еді. Алайда қонақтардың бірінші таймның өзінде соққан үш голы стадиондағы баршаны есеңгіретіп тастады. «Қалалықтардың» қорғаныс шебіндегі өрескел қателіктер команданың маусымдағы екінші жеңілісін тіркеп қана қоймай, олардың қатарынан 8 ойыннан тұратын жеңісті сериясына да нүкте қойды.
Егер Ферран Торрес пенальтиді сәтті орындағанда, ағылшындықтар үшін есеп бұдан да ауыр көрінуі мүмкін еді. Чемпиондар лигасының қазіргі жеңімпазы бүгінгі таңда алаңда кімнің нағыз қожайын екенін «Ситиге» айқын көрсетіп берді.
Кездесуден кейін беделді «Еуро-футбол» басылымы ойынды егжей-тегжейлі талдап, Энцо Мареска шәкірттеріне 10 балдық жүйе бойынша баға берді және кештің ең нашар үш ойыншысын анықтады.
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» ойынындағы ең төмен баға алған үш футболшы
1. Абдуқодир Хусанов — 3,0 балл
«Ситидің» қорғаныстағы басты мәселелерінің бірі қапталда байқалды. Басылым сарапшыларының атап өтуінше, дәл осы аймақта Хусанов қарсыласты бақылауда ұстау керектігін ұмытып кеткендей көрінді:
Дуэнің еркіндігі: Париждіктердің вингері Дезире Дуэ неге әрбір шабуылда еркін қалдырылғанын түсіндіру қиын болды. Ол допты қабылдаған сәтте алдында үлкен бос кеңістік пайда болды және бұл бірінші голға алып келді;
Екінші голдағы қателік: Кейін де дәл осындай көрініс қайталанды — айып алаңы алдында ешкім жаппаған Дуэ допты серіктесіне жеткізіп, екінші голдың авторына айналды;
Позициялық мәселелер: Абдуқодир бірнеше рет өз аймағын жоғалтып алды, артқы шепті ашық қалдырды және ойын барысында 5–7 рет өрескел позициялық қателіктерге бой алдырды.
2. Марк Гехи — 3,0 балл
Қызығы сол, қорғаныс орталығында ең көп сынға ұшыраған футболшыларды бапкер ауыстыруға асықпады:
Пассивті әрекеттер: Есеп 0:3 болғаннан кейін Мареска басқа көшбасшыларға демалыс берді, бірақ Марк Гехи алаңда қалдырылды;
Дембеле мен Аклиуштың голдары: Гехи бүкіл ойын бойы доптан өзін аулақ ұстап, қарсыласты салғырт қарсы алды. Усман Дембеле Гехидің шартты «прессингі» астында оңайлықпен мүмкіндік жасап, екінші голды соқты. Кейінірек Аклиуш та дәл осы әдіспен төртінші голды енгізді.
3. Джанлуиджи Доннарумма — 3,0 балл
Италиялық қақпашының әрекеттері де команданы ауыр жағдайдан құтқарып қала алмады:
Кешіккен реакция: Ол Торрестің орындалмаған пенальтиінен кейін жағдайды сәл жұмсартқысы келгендей көрінді, бірақ шешуші сәттерде кешігіп қалды;
Жақын бұрыштағы қателіктер: Төртінші гол сәтінде Доннарумма Дуэ мен Дембеленің соққыларында жақын бұрышты жабуға үлгермеді;
Теріс статистика: Витиньяның алыстан бағыттаған соққысы да қақпашы үшін аса күрделі емес еді. Мамандардың есебі бойынша, оның қайтара алатын «сейвтерінің» көрсеткіші теріс мәнге түсіп кетті, ал төрт жіберілген гол оның беделіне тағы бір ауыр соққы болды.
Энцо Мареска командасы осы жеңілістен дұрыс қорытынды шығарып, қорғаныс шебіндегі былықты шұғыл жоюы талап етіледі, әйтпесе маусымның шешуші кезеңінде «Сити» бұдан да үлкен шығындарға ұшырауы мүмкін.
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