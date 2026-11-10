Өзбекстан шахматындағы тарихи дубль: Абдусатторов чемпион, Синдаров — екінші!

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Өзбекстан шахматындағы тарихи дубль: Абдусатторов чемпион, Синдаров — екінші!

Өзбекстандық гроссмейстерлер Нодирбек Абдусатторов және Жавохир Синдаров халықаралық шахмат аренасында еліміздің намысын лайықты қорғап, тарихи нәтижеге қол жеткізді. Нидерландыда өткен беделді Tata Steel Chess 2026 турнирінің Masters бағытында отандастарымыз бірінші және екінші орындарды иеленді.

Жарыстың 13 турынан тұратын бәсекелерінде Нодирбек Абдусатторов 9 ұпай жинап, турнир жеңімпазы атанды. Осылайша, ол Tata Steel Chess тарихында чемпиондық атақты жеңіп алған алғашқы өзбекстандық шахматшы ретінде тарихқа енді.

Тағы бір талантты гроссмейстеріміз Жавохир Синдаров болса 8,5 ұпаймен екінші сатыға жайғасты. Ол жарысты бірде-бір жеңіліссіз аяқтап, өз деңгейінің жоғары екенін көрсетті.

Екі өзбекстандық шахматшының әлемнің ең мықты гроссмейстерлері қатысқан беделді турнирде алғашқы екі орынды иеленуі еліміздің шахмат тарихындағы маңызды жетістіктердің бірі болды.

Бұл нәтиже Өзбекстан шахмат мектебінің халықаралық аренадағы беделін одан әрі нығайтты.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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