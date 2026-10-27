Каспаровтың күтпеген бағасы: Гукеш пен Синдаровтың әлем тәжі үшін айқасында кім басым?
Шахмат әлемі жылдың ең басты және тарихи оқиғасы — әлем тәжі үшін өтетін чемпиондық айқасқа дайындалуда. Швейцарияның Женева қаласы қабылдайтын бұл кездесуде өзбекстандық дарынды гроссмейстер Жавохир Синдаров қазіргі әлем чемпионы, үндістандық Гукеш Доммараджу мен күш сынасады.
Шахмат тарихындағы ең мықты чемпиондардың бірі болған Гарри Каспаров Антверпендегі іс-шара алдында алдағы тарихи айқасқа қатысты өз талдауымен бөлісті. Аңызға айналған гроссмейстер Синдаровтың жарқын және шабуылшыл стилін мойындағанымен, чемпиондық тәжірибе факторына байланысты Гукештің мүмкіндігін сәл жоғарырақ бағалады.
«Оны корттың артқы сызығындағы теннисшіге ұқсатамын»: Каспаровтың бағасы
Гарри Каспаров екі үміткердің күшті және әлсіз жақтарын терең талдады:
Көрерменге жайлы және жарқын ойын: «Меніңше, Синдаров көбірек көрерменге жайлы және шабуылшыл шахмат көрсетеді. Алайда мұндай жоғары деңгейде тәжірибе маңызды рөл атқарады. Ал Гукеште мұндай титулдық айқастардың тәжірибесі жеткілікті»;
Гукештің бұзылмас қорғанысы: «Гукешті жеңу өте қиын. Мен оны корттың артқы сызығынан сенімді ойнайтын және қарсыласының қателігін күтетін теннисшіге теңер едім. Сол себепті мен оған сәл көбірек мүмкіндік беріп отырмын», — деді бұрынғы әлем чемпионы;
Синдаровтың басты мүмкіндігі: Сонымен қатар, Каспаров ойынның психологиялық аспектісіне де тоқталды: егер Жавохир Синдаров айқастың алғашқы партияларында-ақ есепте алға шығып кетсе, қарсыластың қорғаныс жоспары бұзылып, жағдай толығымен өзбек шахматшысының пайдасына өзгеруі мүмкін.
Женевадағы тәж айқасы: Маңызды күндер мен айқас регламенті
Әлемдік шахмат тәжі үшін бәсеке қатаң регламент негізінде келесі тәртіппен өткізіледі:
Қабылдаушы қала: Швейцарияның Женева қаласы;
Ашылуы және басталуы: Жарыстың ресми бағдарламасы 22 қарашада басталады, ал бірінші классикалық партия 24 қараша күніне белгіленген;
Партиялар саны: Чемпиондық айқас 14 классикалық партиядан тұрады;
Тай-брейк күні: Егер 14 партиядан кейін тең нәтиже тіркелсе (7:7), әлем чемпионының есімі 12 желтоқсан күні өтетін жылдам тай-брейктерде анықталады.
Жавохир Синдаров пен Гукеш Доммараджу арасындағы кездесу шахмат тарихындағы ең жас және ымырасыз чемпиондық айқастардың бірі болады деп күтілуде. Өзбекстандық жас данышпан үшін бұл айқас жеке мансабы үшін ғана емес, бүкіл өзбек шахматы үшін жаңа тарихи бетбұрыс жасау мүмкіндігі.
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