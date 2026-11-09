«Бұған қол жеткізу үшін Өзбекстанда бір ай қалып, күн сайын палау жеуім керек» — Ислам Махачев
UFC ұйымының жартылай орта салмақтағы қазіргі чемпионы, планетамыздың ең мықты жауынгерлерінің бірі Ислам Махачев Ташкент қаласында өткен баспасөз мәслихатына қатысты.
Өзбекстандық жанкүйерлер мен журналистермен ашық сұхбат барысында дағыстандық жұлдыз мансабындағы келесі ықтимал қадам — орта салмақ (84 кг) санатына ауысу мәселесіне қатысты сұрақтарға өзіне тән шынайы әзілмен және кәсіби байсалдылықпен жауап берді.
Ташкенттегі жиын: «Күн сайын палау жеуіме тура келеді»
Журналистерның одан да жоғары дивизионға өту және үшінші салмақта чемпиондық атақ үшін жекпе-жек өткізу мүмкіндігі туралы сұрағына Махачев былай деп жауап қатты:
Ұлттық тағам және салмақ қосу әзілі: «Орта салмақ па? Бұған қол жеткізу үшін Өзбекстанда бір ай қалып, күн сайын палау жеуіме тура келеді», — деп күле жауап берді UFC чемпионы;
Бұлшықет массасы мәселесі: Мәселенің кәсіби жағына тоқтала келе, Ислам бұл қадам айтарлықтай физикалық өзгерістерді талап ететінін атап өтті: «Бұл оңай болмайды. Командамызбен бұл туралы сөйлескенбіз. Мұқият ойлануымыз керек, өйткені сапалы бұлшықет массасын жинау онша оңай емес екені белгілі».
Жартылай орта салмақтағы сәтті қорғау
Ислам Махачев жартылай орта салмақ дивизионына ауысқаннан кейін де өз басымдылығын толықтай көрсетіп келеді.
Көрсеткіш / Фактор
Мәліметтер
Қазіргі мәртебесі
UFC жартылай орта салмақ (Welterweight) чемпионы
Соңғы жекпе-жегі
Ирландиялық жеңіліссіз үміткер Иэн Гэрри үстінен жеңіс
Жетістік
Жартылай орта салмақтағы чемпиондық белбеудің алғаш рет сәтті қорғалуы
Келесі мақсат
Орта салмақ (Middleweight) санатына шығу перспективаларын талдау
Үшінші белбеуге қарай қадам жасала ма?
Жеңіл салмақтың билеушісі болған және кейіннен жартылай орта салмақта да чемпиондық атақты жеңіп алып, оны Иэн Гэрриге қарсы жекпе-жекте лайықты қорғаған Махачев үшін орта салмақ жаңа тарихи белес болуы мүмкін.
Алайда 84 кг дивизионының физикалық қуаты мен жауынгерлердің габариттеріне байланысты, спортшы және оның бапкерлер штабы келесі қадамды асықпай, ағзаға артық зиян келтірмей жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
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