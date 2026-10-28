«Ситидегі» күтпеген бүлік: Рико Льюис Хусановқа бола командадан кетуге бел буды
Англияның қазіргі гранды «Манчестер Сити» лагерінде кадрлық мәселелерге байланысты үлкен наразылық туындады. Команданың 21 жастағы түлегі және оң қаптал қорғаушысы Рико Льюис ойын тәжірибесінен мүлдем тыс қалғандықтан, қысқы трансферлік терезеде клубтан кетуге ниетті.
Британдық беделді Football Insider басылымының хабарлауынша, жас талант клубтағы қазіргі жағдайына қатты наразы және негізгі құрамда тұрақты ойнау үшін басшылықтан оны қаңтарда жіберуді сұрамақ. Футболшыға қазірдің өзінде АПЛ-дің бірқатар клубтары қызығушылық танытуда.
Хусанов, Нунеш және Льюистің қосалқы құрамда қалуы
Алаңдағы негізгі позициясы оң қаптал қорғаушысы болған Льюистің құрамнан шығып қалуы бапкерлердің ерекше шешімдеріне байланысты:
Позициядағы күтпеген бәсекелестік: Бұрынғы бапкер Хосеп Гвардиола оң қаптал қорғанысына жартылай қорғаушы Матеуш Нунешті бейімдеген еді. Ол алаңға шыға алмаған кездерде бұл қапталда орталық қорғаушы саналатын өзбекстандық талант Абдуқодир Хусанов сыналып жатыр;
Мареска дәуірінде де өзгеріссіз: Команда тізгінін Энцо Мареска алғаннан кейін де жағдай оңалмады — қапталда кезектесіп Нунеш пен Хусанов сенімге ие болып, Льюиске мүмкіндік берілмеді;
Қарапайым минуттар: Ағымдағы маусымда Рико Льюис барлық турнирлерде небәрі 5 кездесуде (312 минут) өнер көрсетіп, 2 нәтижелі пас берді.
Қаңтардағы жаңа қауіп: «Челсиден» күтілетін трансфер
Жағдайдың одан әрі ушығуына «қалалықтардың» жаңа трансферлік жоспарлары себеп болуда:
Мало Гюсто нысанада: «Манчестер Сити» басшылығы қысқы трансферлік терезеде Лондонның «Челси» клубынан оң қаптал қорғаушысы Мало Гюстоны сатып алуға бел буды. Егер бұл келісім жүзеге асса, Рико Льюистің алаңға шығуы екіталай;
Англия құрамасындағы құлдырау: 2023 жылдан бастап Англия ұлттық құрамасына шақырыла бастаған Льюис клубтағы қосалқы құрамда қалуына байланысты құрама сапындағы ойындар санын небәрі 5-пен шектеді;
Нарықтық құны және келісімшарт: Англиялық қорғаушының «Манчестер Ситимен» жасасқан еңбек келісімшарты 2030 жылға дейін жарамды. Беделді Transfermarkt порталы оның трансферлік құнын 25 миллион еуро деп бағалаған.
Үлкен үмітпен ұзақ мерзімді келісімшартқа қол қойған Рико Льюис үшін мансабын қайта жандандырудың жалғыз жолы — қысқы трансфер кезінде командасын ауыстыру.
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