Неге батыстық шолушылар Баходир Джалоловтың стилін қабылдай алмайды?
Екі дүркін Олимпиада ойындарының чемпионы, өзбекстандық танымал ауыр салмақтағы боксшы Баходир ДжалоловЛондонда жергілікті былғары қолғап шеберінің үстінен қол жеткізген кезекті жеңісі әлемдік бокс қауымдастығында қызу пікірталас тудырды.
17 қазанда өткен жекпе-жекте отандасымыз британдық Соломон Дакресті төрешілердің бірауыздан шығарған шешімімен сенімді түрде жеңіп, кездесу барысында оны ауыр нокдаунға да түсірді. Соған қарамастан, кейбір батыстық шолушылар мен сарапшылар өзбек алыбының қимылдарын «жалықтыратын және сақтыққа негізделген» деп бағалап, оны ашық сынай бастады.
Бұл жағдайға бокс бойынша танымал британдық тәуелсіз блогер және сарапшы Boxing Guru қатаң пікір білдіріп, отандасымызға қатысты ашықтан-ашық екіұшты стандарттар қолданылып жатқанын атап өтті.
«Егер ол ағылшын болғанда...»: Британдық сарапшының ашық мойындауы
Boxing Guru өз сөзінде сарапшылардың Джалоловқа қатысты бейтарап емес және арам пиғылды көзқарастарын ашық сынға алды:
Мақсатты қысым: «Ашығын айтқанда, иә, Джалоловты рингте бақылау кей сәттерде жалықтыратын көрінуі мүмкін. Бірақ шолушылар мен сарапшылардың оған қатысты толассыз шабуылдары, кемсітушілік және менсінбеушілік реңіндегі пікірлері шектен шығып кетті және бұл дерлік мақсатты науқанға ұқсап барады;
Екіұшты стандарттар: Егер Баходир Джалолов британдық боксшы болғанда, дәл сол шолушылар оның техникасын, қашықтықты сезіну шеберлігін толассыз мақтап, “онда аңызға айналған Мұхаммед Әлиден бірдеңе бар” деп көкке көтерген болар еді», — деп атап өтті Boxing Guru.
Кәсіпқой рингте 18 жеңіліссіз жекпе-жек
Батыс баспасөзіндегі бейтарап емес бағаларға қарамастан, сандар мен ақиқат Баходир Джалоловтың ауыр салмақ дивизионындағы күші мен қаупін айқын дәлелдеп тұр:
18-жеңіс тіркелді: Соломон Дакрес үстінен қол жеткізілген табыс өзбекстандық ауыр салмақтағы жұлдыздың кәсіпқой мансабындағы 18-жеңісіне айналды;
15 нокаут: Өзінің мінсіз рекордына ие Джалолов 18 жекпе-жегінің 15-ін қарсыластарын мерзімінен бұрын тізе бүктіру арқылы аяқтаған;
Қарсылас үйіндегі абсолютті басымдық: Британ рингінде жергілікті боксшыны тек ұпай саны бойынша жеңіп қана қоймай, оны құлату арқылы Баходир кез келген қысым мен әділетсіздікке қарсы өз сөзін нақты айта алатынын көрсетті.
Джалолов кәсіпқой бокс сахнасында өрлеуін жалғастыруда және көптеген сарапшылардың пікірінше, оның прагматикалық әрі қауіпсіз техникасы болашақ чемпиондық белбеулер үшін күресте ең басты қару болып қызмет етеді.
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