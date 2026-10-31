Жавохир Синдоров әлем элитасын тізе бүктіріп, 168 мың долларлық «джекпотты» ұтып алды
Өзбекстандық 20 жасар халықаралық гроссмейстер Жавохир Синдоров АҚШ-тың Сент-Луис қаласында аяқталған әлемдегі ең беделді және қымбат жарыстардың бірі — Clutch Chess Champions Showdown 2026 турнирінде абсолютті жеңімпаз атанды.
Планетамыздың ең мықты элиталық шахматшылары жиналған бұл турнирде өзбек вундеркинді барлық қарсыластарын артта қалдырып, бонустар мен чемпиондық джекпотты қоса алғанда, барлығы 168 000 доллар сыйақы иеленді.
Әлем элитасы артта қалды: Қорытынды кесте және жүлделер
27–29 қазан күндері жылдам шахмат (рапид) ережелері бойынша өткен жарыста әр қатысушы барлығы 18 партия өткізді. Турнир кестесінің қорытындысы мынадай:
1-орын: Жавохир Синдоров (Өзбекстан) — бас жүлде және рекордтық 168 мың доллар;
2-орын: Рамешбабу Праггнанандха (Үндістан) — мықты ойыны үшін 109 мың доллар;
3-орын: Фабиано Каруана (АҚШ) — Американың бірінші нөмірлі жұлдызына 81 мың доллар;
4-орын: Хикару Накамура (АҚШ) — рапид пен блиц шебері үшін 67 мың доллар.
Ерекше формат және Синдоровқа бұйырған бас «джекпот»
Турнирдің марапаттау және бағалау жүйесі өте драмалық әрі тартысты өтті:
Құны артып отыратын ұпайлар: Форматқа сәйкес, бірінші күнгі жеңіс 1 ұпай, екінші күні 2 ұпай, ал шешуші финалдық күндегі жеңіс 3 ұпаймен бағаланды;
Чемпиондық джекпот: Ереже бойынша, тең нәтижемен (ничья) аяқталған әрбір партия үшін белгіленген сыйақы арнайы қорға жинақталды. Турнир регламентіне сәйкес, жарыс соңында бұл қомақты «чемпиондық джекпот» толығымен турнир жеңімпазы — Жавохир Синдоровқа табысталды.
Алдыда тарихи жекпе-жек: Женевада Гукешке қарсы әлем тәжі үшін айқас
Сент-Луис қаласындағы бұл сенсациялық жеңіс Жавохир үшін жылдың басты оқиғасы алдында тамаша психологиялық және тактикалық дайындық болды:
Шахмат тәжі үшін айқас: 25 қараша мен 15 желтоқсан аралығында Швейцарияның Женева қаласында Синдоров қазіргі әлем чемпионы үндістандық Доммараджу Гукешпен классикалық шахматтан әлем чемпионы атағы үшін 14 партиядан тұратын тарихи матчта кездеседі;
Тарихтағы ең жас финал: Айқас басталған сәтте екі үміткер де 20 жаста болады. Бұл дуэльді шахмат тарихындағы ең жас әлем чемпионаты ретінде «Гиннестің рекордтар кітабына» енгізу үшін маңызды фактор.
Өзбек шахмат мектебі түлегінің АҚШ-тағы бұл триумфы оның алдағы әлем чемпионатының финалына қаншалықты жоғары спорттық формада және психологиялық дайындықта келе жатқанын айқын көрсетеді.
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