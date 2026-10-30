Күтпеген жеңіліс: Диёра Келдиёрова «Үлкен дулыға» турнирінен шығып қалды

·25K·Спорт
Күтпеген жеңіліс: Диёра Келдиёрова «Үлкен дулыға» турнирінен шығып қалды

Париж-2024 Олимпиада ойындарының дзюдодан чемпионы, Өзбекстан спорт тарихында жаңа парақ ашқан Диёра Келдиёрова Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Даби қаласында өтіп жатқан беделді «Үлкен дулыға» (Abu Dhabi Grand Slam) жарысындағы өнерін күтпеген жерден ерте аяқтады.

-52 кг салмақ дәрежесінде еліміздің намысын қорғаған танымал спортшымыз жарыстың алғашқы кезеңінен сәтті өткенімен, екінші айналымдағы тартысты жекпе-жекте жеңіліп, жүлделі орындар үшін күрестен шығып қалды.

Абу-Даби татамиіндегі бәсекелер: Сенімді бастама және күтпеген иппон

Күн ішінде Келдиёрова екі тартысты кездесу өткізді:

  • Алғашқы айналымдағы жеңіс: Жарысты белсенді бастаған отандасымыз алғашқы кезеңде мексикалық Паулина Мартинеске қарсы шығып, сенімді қимылдарының арқасында жеңіске қол жеткізді;

  • Екінші кезеңдегі кедергі: Екінші айналымда Диёраға израильдік тәжірибелі дзюдошы Гефен Примо қарсылас атанды;

  • Мерзімінен бұрын аяқталу: Тартысты өткен кездесуде израильдік спортшының әдісі төрешілер тарапынан иппон деп бағаланып, жекпе-жек мерзімінен бұрын Примоның пайдасына шешілді.

Үлкен спортқа оралу: Олимпиададан кейінгі екінші сынақ

Бұл жарыс Диёра Келдиёрова үшін тарихи Олимпиада ойындарынан кейінгі екінші ресми халықаралық турнир болды:

  • Аналық демалыс және екі жылдық үзіліс: 2024 жылы Париждегі Олимпиадада алтын медаль алғаннан кейін, спортшы отбасылық жағдайына байланысты — сәбилі болуына орай үлкен спортта екі жылдық үзіліс жариялаған болатын;

  • Ақтаудағы алтын оралу: Биылғы жылдың қыркүйек айында дзюдошымыз Қазақстанда ұйымдастырылған Aktau Asian Open турнирінде қайтадан татамиге оралған еді. Сол кезде ол қатарынан үш жекпе-жекте, соның ішінде финалда әзербайжандық қарсыласын жеңіп, тұғырдың ең биік сатысына көтерілген болатын;

  • Алдағы мақсаттар: Абу-Дабидегі сәтсіздікке қарамастан, спортшымыздың жоғары деңгейлі халықаралық жарыстар арқылы спорттық бабын қалпына келтіруі алдағы ірі әлем чемпионаттары алдында маңызды тәжірибе қызметін атқарады.

Жанкүйерлер Олимпиада чемпионының жақын арада одан да мықты болып оралатынына және жаңа жеңістеріне сенім білдіруде.

Диёра КелдиёроваАбу-Даби Үлкен дулығаДзюдоПариж-2024Спорт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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