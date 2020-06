Юлдуз Усмонова илк марта телеканал орқали жонли концерт беради (видео)

View this post on Instagram

@film.uz @tvsevimli @yulduzusmonovamusic #yulduzusmonova Мир вашему дому, мои дорогие поклонники, поклонники искусства. Очень скоро, 20-июня, в 21.00, на вашем любимом телеканале "СЕВИМЛИ" мы с вами увидимся, споём ваши любимые песни. Но на этот раз наша встреча пройдёт на международном уровне. Мои коллеги из других стран будут с нами. Не пропустите 20-июня в 21:00, на "СЕВИМЛИ"