Изобилие денег напрямую связано с отношением детей к отцу, а женщин — к мужу

Многие люди, несмотря на многолетний неустанный труд, жалуются на отсутствие благодати в деньгах или на то, что их доходы утекают сквозь пальцы. Психологический анализ и законы семейной системы показывают, что материальное благополучие человека, обретение своего места в обществе и денежный поток тесно связаны с мужской энергией в семье — отношением к отцу и второй половинке.

Корень поиска своего дела в жизни, выхода на высокие доходы и достижения финансовой свободы кроется в уважении, прощении и внутреннем чувстве гордости по отношению к отцу.

Отношения с отцом — фундамент карьеры и богатства

В психологии деньги, бизнес и профессиональный рост напрямую основываются на образе отца и связанных с ним чувствах:

«Я ребенок такого человека»: У детей, испытывающих бесконечное уважение и искреннюю гордость по отношению к своему отцу, нет финансовых блоков. В домах таких людей деньги не только в изобилии, но и всегда находятся с запасом;

Главная ошибка мальчиков: Многие сыновья долго таят обиду на отца из-за его суровости, невнимательности, семейных ошибок или споров с матерью. Но у сына, который хранит обиду и ненависть к отцу, никогда не будет успехов в работе и благодати в деньгах;

Энергия поиска пути: Выбор профессии, уверенное положение в своей сфере, привлечение больших денег и обретение своего места в жизни формируются именно через одобрение отца и внутреннее уважение к нему.

Правило финансового благополучия для женщин: Уважение к супругу

Личное и семейное богатство женщины тесно переплетено с ее отношением к мужчине:

Где есть уважение — там благодать: В доме женщин, которые искренне уважают и доверяют своему мужу, ценят его мужское достоинство, никогда не ощущается нехватки денег;

Последствия неуважения: Женщинам, которые пренебрегают мужчиной, постоянно критикуют его и обесценивают, как бы они ни старались, крайне сложно выбраться из водоворота материальных трудностей и финансовой нестабильности;

Работа денежного потока: Правильная атмосфера отношений в семье обеспечивает свободное поступление денег — по мере того, как деньги тратятся, их место заполняется еще большим количеством.

По выводам специалистов, чтобы коренным образом улучшить финансовое положение, прежде всего необходимо простить все обиды на отца, ценить роль мужчины в семейных отношениях и развязать внутренние психологические узлы.