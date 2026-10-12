Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business

·15·Авто
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business

Самая большая проблема, с которой сегодня сталкиваются автосервисы, пункты замены масла и мастерские — это разрозненность учета клиентов и сложность удержания постоянных водителей. Многие мастера до сих пор пользуются блокнотами и ручками. Однако со временем бумажные записи теряются, долги забываются, а водители забывают о сроке следующего обслуживания и уходят в другие сервисы.

Для полного решения этих проблем отечественными программистами было запущено специальное мобильное приложение Bip Business для автосервисов, маслопунктов и мастерских.

Что умеет Bip Business?

Приложение станет удобным цифровым менеджером в кармане мастера и владельца сервиса:

  • Быстрое определение автономера через камеру: Достаточно направить камеру телефона на автомобильный номер — система сама распознает его за одну секунду и избавит от хлопот с ручным вводом.

  • Регистрация услуги за 15 секунд: Замена масла, фильтров или ремонтные работы отмечаются в несколько кликов.

  • Автоматический SMS-чек гарантии для клиента: Как только работа завершена, на телефон водителя приходит официальное SMS от имени вашего сервиса. Это резко повышает доверие клиента.

  • Система возврата клиентов: При наступлении срока замены масла или другой услуги (например, через 5 000 – 7 000 км или 2–3 месяца) приложение напомнит как клиенту, так и вам. В результате водитель вернется именно к вам, не уезжая в другое место.

  • Контроль кассы и долгов: Дневная выручка, выполненные работы и долги клиентов всегда четко хранятся в вашем телефоне.

Использование абсолютно бесплатно

Главное удобство приложения Bip Business заключается в том, что электронный блокнот, сканирование номеров и ведение клиентской базы предоставляются сервисам бесплатно. Никаких первоначальных взносов или сложных договоров не требуется.

Кроме того, сервисы, подключенные к системе, будут отображаться на карте водительского приложения Bip, получая дополнительный приток клиентов.

Облегчите работу уже сегодня!

Откажитесь от старых блокнотов, не теряйте своих клиентов и ведите систематический контроль ежедневного дохода.

Скачайте приложение Bip Business и попробуйте внести первую машину бесплатно:

Скачать приложение Bip Business (или найдите «Bip Business» в Google Play / App Store)

Остались вопросы? Наши специалисты бесплатно помогут с установкой и запуском приложения:

Telegram-поддержка: @bip_yordam

Контакты: +998 (90) 922-48-98

ВодителиКлиентыАвтосервисУслуга
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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