Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Самая большая проблема, с которой сегодня сталкиваются автосервисы, пункты замены масла и мастерские — это разрозненность учета клиентов и сложность удержания постоянных водителей. Многие мастера до сих пор пользуются блокнотами и ручками. Однако со временем бумажные записи теряются, долги забываются, а водители забывают о сроке следующего обслуживания и уходят в другие сервисы.
Для полного решения этих проблем отечественными программистами было запущено специальное мобильное приложение Bip Business для автосервисов, маслопунктов и мастерских.
Что умеет Bip Business?
Приложение станет удобным цифровым менеджером в кармане мастера и владельца сервиса:
Быстрое определение автономера через камеру: Достаточно направить камеру телефона на автомобильный номер — система сама распознает его за одну секунду и избавит от хлопот с ручным вводом.
Регистрация услуги за 15 секунд: Замена масла, фильтров или ремонтные работы отмечаются в несколько кликов.
Автоматический SMS-чек гарантии для клиента: Как только работа завершена, на телефон водителя приходит официальное SMS от имени вашего сервиса. Это резко повышает доверие клиента.
Система возврата клиентов: При наступлении срока замены масла или другой услуги (например, через 5 000 – 7 000 км или 2–3 месяца) приложение напомнит как клиенту, так и вам. В результате водитель вернется именно к вам, не уезжая в другое место.
Контроль кассы и долгов: Дневная выручка, выполненные работы и долги клиентов всегда четко хранятся в вашем телефоне.
Использование абсолютно бесплатно
Главное удобство приложения Bip Business заключается в том, что электронный блокнот, сканирование номеров и ведение клиентской базы предоставляются сервисам бесплатно. Никаких первоначальных взносов или сложных договоров не требуется.
Кроме того, сервисы, подключенные к системе, будут отображаться на карте водительского приложения Bip, получая дополнительный приток клиентов.
Облегчите работу уже сегодня!
Откажитесь от старых блокнотов, не теряйте своих клиентов и ведите систематический контроль ежедневного дохода.
Скачайте приложение Bip Business и попробуйте внести первую машину бесплатно:
Скачать приложение Bip Business (или найдите «Bip Business» в Google Play / App Store)
Остались вопросы? Наши специалисты бесплатно помогут с установкой и запуском приложения:
Telegram-поддержка: @bip_yordam
Контакты: +998 (90) 922-48-98
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