Первая буква вашей фамилии открывает ваш код богатства: за что на самом деле мир платит вам деньги?

Многие люди годами трудятся не покладая рук, однако страдают от того, что их финансовые показатели не растут должным образом. По мнению психологов и системных аналитиков, внутренний потенциал человека, а также то, через какую именно сильную сторону он приносит пользу миру, напрямую связаны с личной идентификацией и кодом имени и фамилии.

С помощью приведенного ниже алфавитного анализа вы можете определить, за какое именно качество по первой букве вашей фамилии вам платят большие деньги, а какие факторы блокируют ваш доход.

От А до Д: Лидерство, знания и порядок

А — Инициатива и лидерство: Деньги приходят к вам через выход на передний план, прокладывание новых путей и руководство людьми. Если вы выпустите бразды правления из рук и проявите пассивность — доход резко упадет;

Б — Стабильность и надежность: Системная работа, прочный фундамент и надежное партнерство — ваш ключ к богатству. Вам приносят пользу не резкие скачки или рискованные проекты, а последовательные действия;

В — Коммуникация и люди: Денежный поток открывается через общение, постоянное движение и новые знакомства. Сидение на месте и ограничение связей наглухо перекрывают доход;

Г — Знания и экспертность: Вы зарабатываете путем глубокого изучения сферы и освоения сложных знаний. Поверхностный подход и легкомысленная работа сводят финансовый результат к нулю;

Д — Ответственность и контроль: Чем большую ответственность вы берете на себя и чем жестче контролируете процессы, тем быстрее растет ваш доход.

От Е до Л: Гибкость, харизма и личный бренд

Е — Гибкость: Деньги приходят через быстрое улавливание ситуации и адаптацию к изменениям. Застревание на одном месте и цепляние за старые методы приносят вред;

Ж — Харизма и энергия: Яркость, мощная внутренняя энергия и способность притягивать к себе открывают перед вами двери. Если вы избегаете самопрезентации — уходят и деньги;

З — Партнерство и сплоченность: Богатство приходит через объединение сил и командные проекты. Вам выгоднее находить надежных партнеров, чем работать в одиночку;

И — Интеллект и стратегия: Выигрываете за счет уникальных идей и далеко идущих стратегических планов. Однообразие и повседневная рутина делают вас беднее;

К — Личный бренд и узнаваемость: Необходимо, чтобы люди знали вас, а ваше имя было на слуху на рынке. Чем выше сила бренда, тем многократно возрастает доход;

Л — Сила слова и имиджа: Вы зарабатываете благодаря ведению переговоров, красивой речи и влиятельному внешнему виду. То, как вы говорите и какое производит впечатление, имеет решающее значение.

От М до С: Масштаб, польза и статус

М — Масштаб и большие цели: Деньги приходят через глобальные проекты и грандиозные задачи. Занятия мелкими делами вызывают внутреннее сопротивление и депрессию;

Н — Польза и сервис: Если вы решаете проблемы людей и искренне помогаете им, финансовый поток открывается сам собой;

О — Структура и порядок: Нужно работать по четкой системе, с графиками и тщательным планом. Беспорядок и отсутствие плана закрывают путь к доходу;

П — Статус и репутация: Вас делают богатым то, кем вы являетесь в глазах рынка и общества, ваше доброе имя и признание. Заниматься делами с сомнительной репутацией не рекомендуется;

Р — Движение и риск: Активность, решительные шаги и обоснованный риск приносят вам деньги. Стояние на месте (стагнация) ведет к потерям;

С — Связи и комьюнити: Вы зарабатываете с помощью нетворкинга, важных договоренностей и создания сильного сообщества. Одиночество означает финансовый спад.

От Т до Я: Дисциплина, творчество и упорство