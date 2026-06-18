Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении

Мобильная платформа Playmatch, созданная для любителей футбола в Узбекистане, объединила процессы поиска поля, сбора игроков, формирования команд и отслеживания результатов в одном приложении. Через платформу пользователи могут находить футбольные поля своего города на карте, сравнивать цены и отзывы, а также бронировать свободное время в несколько кликов.

Играть в футбол легко, а вот организовать игру — не всегда

Идея поиграть в футбол с друзьями обычно возникает быстро. Но затем начинаются знакомые вопросы: кто придет, какое поле свободно, сколько это стоит, сколько человек собралось и кто будет делить на команды?

Часто этот процесс сопровождается десятками звонков, длинными переписками в мессенджерах и изменениями в последний момент. Некоторые игроки подтверждают участие, но не появляются в день игры. А иногда интерес к матчу быстро угасает из-за неравного распределения сил в командах.

Playmatch предлагает простое и понятное решение именно этих проблем. Разработанная как футбольное приложение для Узбекистана, платформа объединяет в одну систему старые головные боли: «кто придет, какое поле, с кем я буду играть, как разделятся команды?»

Поиск и бронирование футбольных полей на карте

С Playmatch больше не нужно искать разные страницы или номера телефонов для бронирования футбольного поля. Пользователь видит ближайшие поля на карте, сравнивает цены, доступное время и отзывы других игроков.

После выбора подходящего поля и времени процесс онлайн-бронирования осуществляется в несколько нажатий. Это позволяет пользователю экономить время, а владельцу поля — систематизировать управление бронированиями.

Сбор команды и учет посещаемости

Процесс сбора футбольной команды также значительно упрощается с помощью Playmatch. После создания групповой игры участники выбирают ответ «Приду» или «Не приду». Организатор в режиме реального времени видит, сколько игроков подтвердили участие.

Push-уведомления напоминают игрокам о приближении времени матча. В результате сокращается количество забывчивостей в последний момент и классических вопросов «а сегодня футбол был?».

Сбалансированные команды с помощью AI

Одной из ключевых возможностей Playmatch является формирование справедливых команд с помощью AI. Система анализирует рейтинг игроков и их позиции на поле, предлагая сбалансированные по силе составы.

Пользователи могут выбрать один из трех режимов. Автоматический режим адаптирует команды под вместимость поля. В режиме «Размер команды» можно выбрать формат 5x5, 6x6 или 7x7. Режим «Количество команд» распределяет участников по заданному числу команд.

Такой подход помогает избежать ситуации, когда все сильные футболисты оказываются в одной команде, а в другой — случайно собранный состав.

Рейтинг, статистика и футбольные достижения

На платформе каждый игрок формирует свою футбольную историю. Фиксируются голы, ассисты, участие в играх, посещаемость и другие результаты. После матча игроки могут оценивать друг друга.

Система рейтингов и достижений дает дополнительную мотивацию для регулярных игр, работы над собой и повышения активности на поле.

Playmatch B2B для владельцев полей

В экосистеме Playmatch для владельцев футбольных полей существует отдельное приложение PlaymatchB2B. С его помощью можно управлять бронированиями, отслеживать занятое время, анализировать активность клиентов и просматривать статистику доходов.

Это решение упрощает ежедневное управление для владельцев полей, помогает сократить простои и систематизировать работу с клиентами.

«Наша цель — не просто создать сервис бронирования полей. С помощью Playmatch мы хотим цифровизировать культуру любительского футбола в Узбекистане, объединив футболистов и владельцев полей в единой удобной системе», — говорит команда Playmatch.

Playmatch абсолютно бесплатен для игроков и доступен на устройствах iOS и Android. Приложение можно скачать через App Store или Google Play, а чтобы ознакомиться с возможностями и выбрать подходящую версию, можно перейти на специальную страницу Playmatch.

Официальный сайт: https://playmatch.uz

Скачать приложение: https://playmatch.uz/app/b2c/

Скачайте Playmatch, найдите ближайшее футбольное поле, соберите друзей и организуйте следующую игру в несколько кликов. Вопросы «Кто придет?», «Какое поле свободно?» и «Как разделимся на команды?» теперь можно доверить самому приложению.