Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Приложение PlaymatchB2B, созданное для владельцев футбольных полей и мини-стадионов в Узбекистане, позволяет управлять бронированиями, контролировать свободные часы, привлекать новых клиентов и отслеживать статистику доходов. Платформа объединяет повседневные процессы в единую систему, делая управление полем простым, быстрым и организованным.
Эра бумажных блокнотов и бронирований в чатах уходит в прошлое
На многих футбольных полях бронирования до сих пор принимаются через телефонные звонки, мессенджеры или обычные блокноты. Это приводит к таким проблемам, как путаница во времени, двойное бронирование, забытые отмены и невозможность эффективно продать свободные часы.
Особенно сложно контролировать все бронирования в комплексах с несколькими полями. Администратору приходится связываться с каждым клиентом отдельно, проверять время и запоминать статус оплаты.
PlaymatchB2B оцифровывает эти процессы, предлагая единую удобную систему для управления футбольными полями.
Простое и точное управление бронированиями
Через PlaymatchB2B владелец поля или администратор может видеть все бронирования в одном календаре. Четко отображается, какое время занято, какой час свободен и какой клиент сделал бронь.
Добавление нового бронирования, изменение или отмена существующего выполняются в несколько кликов. Это сокращает случаи двойного бронирования и облегчает ежедневную работу администратора.
Система также позволяет отдельно управлять несколькими футбольными полями. Благодаря этому, по мере увеличения количества полей порядок не теряется, а вся информация хранится в одном месте.
Сокращение простоев и увеличение дохода
Для футбольного поля каждый свободный час — это упущенная выгода. PlaymatchB2B помогает владельцу отслеживать занятость, определять часы пик и периоды затишья, а также правильно выстраивать ценовую политику.
С помощью статистики можно увидеть, в какие дни и часы спрос наиболее высок. Это позволяет организовывать акции, предлагать спецпредложения на свободные часы и более эффективно использовать поле.
Владелец поля может отслеживать данные по выручке, количеству бронирований и активности клиентов, принимая бизнес-решения на основе точных цифр, а не догадок.
Возможность привлечения новых клиентов
PlaymatchB2B служит не только для управления текущими бронированиями, но и для поиска новых клиентов. Когда поле отображается на платформе Playmatch, пользователи, желающие поиграть в футбол, могут найти его на карте.
Клиенты знакомятся с расположением поля, ценами, свободными часами, фотографиями и отзывами. Выбрав подходящее время, они получают возможность забронировать поле онлайн.
Это повышает видимость поля в интернете и позволяет выйти на новую аудиторию, не ограничиваясь только знакомыми или постоянными клиентами.
Больше порядка в работе с клиентами
PlaymatchB2B помогает владельцам полей упорядоченно хранить информацию о клиентах. Можно отслеживать постоянных клиентов, историю бронирований и уровень активности.
В будущем это послужит основой для отправки персональных предложений, создания выгодных условий для постоянных команд и повышения вероятности их возвращения.
Также, благодаря автоматизации бронирований, администраторы избавляются от необходимости постоянно отвечать на одни и те же вопросы. Клиент сам видит свободное время и самостоятельно выбирает подходящий час.
Цифровизация футбольного бизнеса
PlaymatchB2B помогает превратить футбольное поле из обычной точки аренды в современный управляемый бизнес. Бронирования, клиенты, статистика и доходы объединяются в одной системе.
«Мы стремимся дать владельцам полей не просто список бронирований, а полноценный инструмент для развития бизнеса. Через PlaymatchB2B поля могут находить больше клиентов, сокращать время простоя и значительно упростить ежедневную работу», — говорит команда Playmatch.
PlaymatchB2B предназначен для футбольных полей, мини-стадионов и спортивных комплексов. Через платформу можно управлять бронированиями, увеличивать поток клиентов и отслеживать результаты бизнеса.
Официальный сайт: https://playmatch.uz
О PlaymatchB2B: https://playmatch.uz/app/b2b/
Присоединяйтесь к PlaymatchB2B, переведите свое футбольное поле на цифровое управление и станьте еще доступнее для новых клиентов.
…