Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей

·3·Технологии
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей

Приложение PlaymatchB2B, созданное для владельцев футбольных полей и мини-стадионов в Узбекистане, позволяет управлять бронированиями, контролировать свободные часы, привлекать новых клиентов и отслеживать статистику доходов. Платформа объединяет повседневные процессы в единую систему, делая управление полем простым, быстрым и организованным.

Эра бумажных блокнотов и бронирований в чатах уходит в прошлое

На многих футбольных полях бронирования до сих пор принимаются через телефонные звонки, мессенджеры или обычные блокноты. Это приводит к таким проблемам, как путаница во времени, двойное бронирование, забытые отмены и невозможность эффективно продать свободные часы.

Особенно сложно контролировать все бронирования в комплексах с несколькими полями. Администратору приходится связываться с каждым клиентом отдельно, проверять время и запоминать статус оплаты.

PlaymatchB2B оцифровывает эти процессы, предлагая единую удобную систему для управления футбольными полями.

Простое и точное управление бронированиями

Через PlaymatchB2B владелец поля или администратор может видеть все бронирования в одном календаре. Четко отображается, какое время занято, какой час свободен и какой клиент сделал бронь.

Добавление нового бронирования, изменение или отмена существующего выполняются в несколько кликов. Это сокращает случаи двойного бронирования и облегчает ежедневную работу администратора.

Система также позволяет отдельно управлять несколькими футбольными полями. Благодаря этому, по мере увеличения количества полей порядок не теряется, а вся информация хранится в одном месте.

Сокращение простоев и увеличение дохода

Для футбольного поля каждый свободный час — это упущенная выгода. PlaymatchB2B помогает владельцу отслеживать занятость, определять часы пик и периоды затишья, а также правильно выстраивать ценовую политику.

С помощью статистики можно увидеть, в какие дни и часы спрос наиболее высок. Это позволяет организовывать акции, предлагать спецпредложения на свободные часы и более эффективно использовать поле.

Владелец поля может отслеживать данные по выручке, количеству бронирований и активности клиентов, принимая бизнес-решения на основе точных цифр, а не догадок.

Возможность привлечения новых клиентов

PlaymatchB2B служит не только для управления текущими бронированиями, но и для поиска новых клиентов. Когда поле отображается на платформе Playmatch, пользователи, желающие поиграть в футбол, могут найти его на карте.

Клиенты знакомятся с расположением поля, ценами, свободными часами, фотографиями и отзывами. Выбрав подходящее время, они получают возможность забронировать поле онлайн.

Это повышает видимость поля в интернете и позволяет выйти на новую аудиторию, не ограничиваясь только знакомыми или постоянными клиентами.

Больше порядка в работе с клиентами

PlaymatchB2B помогает владельцам полей упорядоченно хранить информацию о клиентах. Можно отслеживать постоянных клиентов, историю бронирований и уровень активности.

В будущем это послужит основой для отправки персональных предложений, создания выгодных условий для постоянных команд и повышения вероятности их возвращения.

Также, благодаря автоматизации бронирований, администраторы избавляются от необходимости постоянно отвечать на одни и те же вопросы. Клиент сам видит свободное время и самостоятельно выбирает подходящий час.

Цифровизация футбольного бизнеса

PlaymatchB2B помогает превратить футбольное поле из обычной точки аренды в современный управляемый бизнес. Бронирования, клиенты, статистика и доходы объединяются в одной системе.

«Мы стремимся дать владельцам полей не просто список бронирований, а полноценный инструмент для развития бизнеса. Через PlaymatchB2B поля могут находить больше клиентов, сокращать время простоя и значительно упростить ежедневную работу», — говорит команда Playmatch.

PlaymatchB2B предназначен для футбольных полей, мини-стадионов и спортивных комплексов. Через платформу можно управлять бронированиями, увеличивать поток клиентов и отслеживать результаты бизнеса.

Официальный сайт: https://playmatch.uz
О PlaymatchB2B: https://playmatch.uz/app/b2b/

Присоединяйтесь к PlaymatchB2B, переведите свое футбольное поле на цифровое управление и станьте еще доступнее для новых клиентов.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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