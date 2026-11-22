В последнее время в социальных сетях и мотивационных выступлениях часто встречается мысль о том, что «деньги приходят на энергию удовольствия, наслаждения и благодарности». В этом взгляде есть определенный жизненный и психологический смысл, однако принимать его как самодействующий «научный закон» не совсем верно.

На самом деле эту ситуацию можно выразить иначе: человек может увеличить свой доход, живя в удовольствие, ценя имеющиеся возможности и испытывая благодарность. Ведь такое внутреннее состояние напрямую положительно влияет на мышление человека, принимаемые им решения и повседневные действия.

Психологические основы трех чувств

Здесь речь идет не о магической «энергии», а о реальных механизмах человеческой психики и поведения:

Удовольствие делает человека открытым для новых идей, возможностей и деятельности. Человек, получающий удовольствие от своей работы, вкладывает в нее больше сил, внимания и творческого подхода.

Наслаждение помогает снизить постоянную тревогу и суету. А спокойный человек принимает финансовые решения более взвешенно, без паники.

Благодарность помогает человеку видеть имеющиеся возможности, ценить положительные аспекты своей жизни и не чувствовать себя в состоянии постоянной нехватки.

Достаточно ли только настроения?

Важный аспект заключается в том, что деньги приходят не только через позитивный настрой. Финансовая стабильность и рост тесно связаны со следующими реальными факторами:

знания и профессиональные навыки;

системный труд и дисциплина;

создание продукта или услуги, на которые есть спрос на рынке;

финансовая грамотность и правильные решения.

Фактор Влияние на человека и финансовый результат Благодарность Формирует внутреннее спокойствие и правильную оценку имеющихся возможностей Удовольствие Дает страсть к действию, креативность и открытость к новым возможностям Дисциплина и труд Превращает идеи и страсть в реальный финансовый результат

С этой точки зрения самая сильная формула выглядит так: благодарность формирует внутреннее спокойствие, удовольствие — страсть к действию, а дисциплина — финансовый результат.

«Не забывайте получать удовольствие от жизни, гоняясь за деньгами. Цените то, что имеете, занимайтесь любимым делом, создавайте возможности. А деньги приходят вслед за трудом и правильными решениями человека, который создает ценность».

Самое главное — не стоит понимать благодарность как «довольствоваться малым и останавливаться на достигнутом». Человек, будучи благодарным за сегодняшний день, может стремиться к еще лучшей жизни и более высоким целям — эти два понятия не противоречат друг другу.

Как вы считаете, что важнее для достижения финансового успеха: внутреннее спокойствие и удовольствие от работы или строгая дисциплина и системный труд? Оставляйте свои мысли в комментариях!