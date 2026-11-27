Китайская компания XPeng представила новое поколение гуманоидного робота под названием ИРОН. Внешний вид нового устройства многим напомнил классический образ инопланетян из научно-фантастических фильмов, а его невероятно естественные движения вызвали огромный интерес у общественности и в социальных сетях.

Основные характеристики и технические возможности робота ИРОН

Робот нового поколения создан на основе технологий, максимально приближенных к анатомии человека:

Архитектура «кости-мышцы-кожа»: Робот обладает бионическими мышцами и 82 степенями свободы (точками движения). Его походка настолько плавная и естественная, что во время презентации многие подумали, будто внутри него находится человек.

Опыт, развеявший сомнения: Чтобы доказать, что робот настоящий, глава XPeng Хэ Сяопэн прямо на сцене разрезал внешнее покрытие робота, продемонстрировав его внутренний металлический каркас и провода.

Высокая вычислительная мощность: Устройство оснащено тремя чипами искусственного интеллекта с мощностью более 2000 TOPS и твердотельной ( солид-стате ) батареей.

Сферы применения и планы: ИРОН изначально предназначен для обслуживания офисов, магазинов и промышленных предприятий. Компания планирует начать его массовое производство в конце 2026 года, а со второй половины 2027 года — поставлять версии, адаптированные для выполнения домашних дел.

Другие последние достижения робототехники в Китае

В 2026 году Китай еще больше укрепляет свое лидерство на мировом рынке производства гуманоидных роботов:

Компания / Проект Основные новшества и показатели НеодраДйнамикс Роботикс (Нео1) Представлен огромный 4-метровый гуманоидный робот, предназначенный для подъема тяжелых грузов (до 500 кг) и работы в опасных зонах Рекорд Гиннесса в Шэньчжэне 151 гуманоидный робот (во главе с моделью Т800) установили мировой рекорд, одновременно исполнив синхронный танец Завод UBTECH Роботикс Запущен первый в мире автоматизированный завод, производящий 10 тысяч промышленных гуманоидов в год и работающий по принципу «роботы собирают роботов»

Как вы думаете, насколько быстро гуманоидные роботы, выполняющие домашние дела, войдут в жизнь обычных семей начиная с 2027 года?

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