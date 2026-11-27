Новый гуманоидный робот ИРОН, представленный в Китае, поразил общественность
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- Компания XPeng представила гуманоидного робота IRON, максимально приближенного к анатомии человека, с бионическими мышцами и 82 степенями свободы.
- Робот оснащен чипами искусственного интеллекта мощностью более 2000 TOPS.
- Глава компании Хэ Сяопэн доказал подлинность устройства, продемонстрировав его внутреннюю механическую структуру.
Китайская компания XPeng представила новое поколение гуманоидного робота под названием ИРОН. Внешний вид нового устройства многим напомнил классический образ инопланетян из научно-фантастических фильмов, а его невероятно естественные движения вызвали огромный интерес у общественности и в социальных сетях.
Основные характеристики и технические возможности робота ИРОН
Робот нового поколения создан на основе технологий, максимально приближенных к анатомии человека:
Архитектура «кости-мышцы-кожа»: Робот обладает бионическими мышцами и 82 степенями свободы (точками движения). Его походка настолько плавная и естественная, что во время презентации многие подумали, будто внутри него находится человек.
Опыт, развеявший сомнения: Чтобы доказать, что робот настоящий, глава XPeng Хэ Сяопэн прямо на сцене разрезал внешнее покрытие робота, продемонстрировав его внутренний металлический каркас и провода.
Высокая вычислительная мощность: Устройство оснащено тремя чипами искусственного интеллекта с мощностью более 2000 TOPS и твердотельной (солид-стате) батареей.
Сферы применения и планы: ИРОН изначально предназначен для обслуживания офисов, магазинов и промышленных предприятий. Компания планирует начать его массовое производство в конце 2026 года, а со второй половины 2027 года — поставлять версии, адаптированные для выполнения домашних дел.
Другие последние достижения робототехники в Китае
В 2026 году Китай еще больше укрепляет свое лидерство на мировом рынке производства гуманоидных роботов:
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Как вы думаете, насколько быстро гуманоидные роботы, выполняющие домашние дела, войдут в жизнь обычных семей начиная с 2027 года?
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