По состоянию на 26 ноября 2026 года цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт представлены ниже.

Версия еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Бургундй: $1520

• Блак: $1540

• Глакиер: $1530

• Силвер: $1530

iPhone 18 Pro, 512 ГБ:

• Бургундй: -1870

• Блак: -1870

• Глакиер: -1870

• Силвер: -1870

iPhone 18 Pro, 1 ТБ:

• Бургундй: -

• Блак: -

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Бургундй: $1690

• Блак: $1730

• Глакиер: -1750

• Силвер: -1750

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Бургундй: -

• Блак: -

• Глакиер: -

• Силвер: -