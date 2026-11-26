Объявлены цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
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- По состоянию на 26 ноября 2026 года были объявлены цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.
- Модели iPhone 18 Pro в версии eSIM + eSIM предлагаются по цене от 1520 до 1870 долларов.
- Устройства с конфигурацией SIM + eSIM предлагаются в диапазоне цен от 1600 до 3500 долларов.
По состоянию на 26 ноября 2026 года цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт представлены ниже.
Версия еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Бургундй: $1520
• Блак: $1540
• Глакиер: $1530
• Силвер: $1530
iPhone 18 Pro, 512 ГБ:
• Бургундй: -1870
• Блак: -1870
• Глакиер: -1870
• Силвер: -1870
iPhone 18 Pro, 1 ТБ:
• Бургундй: -
• Блак: -
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Бургундй: $1690
• Блак: $1730
• Глакиер: -1750
• Силвер: -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Бургундй: -
• Блак: -
• Глакиер: -
• Силвер: -
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Бургундй: -
• Блак: 2700
• Глакиер: -
• Силвер: -
Версия СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Бургундй: $1,620
• Блак: $1650
• Глакиер: $1600
• Силвер: $1630
iPhone 18 Pro, 512 ГБ:
• Бургундй: $1920
• Блак: $1920
• Глакиер: $1920
• Силвер: $1930
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Бургундй: $1,790
• Блак: $1,790
• Глакиер: $1,790
• Силвер: $1,790
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Бургундй: $2110
• Блак: $2050
• Глакиер: $2,070
• Силвер: $2,070
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Бургундй: $2800
• Блак: $:2800
• Глакиер: $-2800
• Силвер: $-2800
iPhone 18 Pro Max, 2 ТБ:
• Бургундй: $3,500
• Блак: $3,500
• Глакиер: 3500
• Силвер: 3500
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