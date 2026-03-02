Барселона – Вильярреал: 2:3 драматик ўйин
Ла Лиганинг 37-турида “Барселона” ўз майдонида “Вильярреал”ни қабул қилди ва ўйин меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги сенсацион ғалабаси билан якунланди, деб Zamin.uz хабар берди.
Барселона сафига голларни Ламин Ямал (38) ва Фермин Лопес (45+5) киритди. Вильярреал жамоасидан эса Айосе Перес (4), Санти Комесанья (50) ва Тейкфусе Кубо (80) гол муаллифлари бўлишди.
Ўйин статистикаси:
• Барселона — 24, Вильярреал — 7 зарба.
• Барселона — 9, Вильярреал — 3 аниқ зарба.
• Тўп назорати: Барселона — 69%, Вильярреал — 31%.
• Паслар: Барселона — 885, Вильярреал — 301.
• Пас аниқлиги: Барселона — 91%, Вильярреал — 78%.
• Фоллар: Барселона — 14, Вильярреал — 9.
• Сариқ карточкалар: Барселона — 2, Вильярреал — 0.
• Қизил карточкалар қайд этилмади.
• Бурчак зарбалари: Барселона — 11, Вильярреал — 3.
Шу натижадан сўнг, Барселона 85 очко билан пешқадамлигини сақлаб турибди. Вильярреал эса 67 очко билан 5-ўринда жойлашган.
