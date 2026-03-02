date
category Спорт

Барселона – Вильярреал: 2:3 драматик ўйин

Барселона – Вильярреал: 2:3 драматик ўйин
Ла Лиганинг 37-турида “Барселона” ўз майдонида “Вильярреал”ни қабул қилди ва ўйин меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги сенсацион ғалабаси билан якунланди, деб Zamin.uz хабар берди.

Барселона сафига голларни Ламин Ямал (38) ва Фермин Лопес (45+5) киритди. Вильярреал жамоасидан эса Айосе Перес (4), Санти Комесанья (50) ва Тейкфусе Кубо (80) гол муаллифлари бўлишди.

Ўйин статистикаси:
• Барселона — 24, Вильярреал — 7 зарба.
• Барселона — 9, Вильярреал — 3 аниқ зарба.
• Тўп назорати: Барселона — 69%, Вильярреал — 31%.
• Паслар: Барселона — 885, Вильярреал — 301.
• Пас аниқлиги: Барселона — 91%, Вильярреал — 78%.
• Фоллар: Барселона — 14, Вильярреал — 9.
• Сариқ карточкалар: Барселона — 2, Вильярреал — 0.
• Қизил карточкалар қайд этилмади.
• Бурчак зарбалари: Барселона — 11, Вильярреал — 3.

Шу натижадан сўнг, Барселона 85 очко билан пешқадамлигини сақлаб турибди. Вильярреал эса 67 очко билан 5-ўринда жойлашган.
БарселонаВильярреалЛа ЛигаГолларУйин статистикасиСенсацион ғалабаМеҳмон жамоаОчкоПешқадамлик
Nodirbek Razzokov
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Ctrl
Enter
Хато топдингизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Мадриднинг
"Атлетико" ҳимоячиси футболни гўшт майдалагичга ўхшатди
Франциянинг
Мейсон Гринвуд фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттириши мумкин
Франциянинг
Кварацхелия учун Англия Премер лигаси эшиклари очилмоқда
Англиянинг
Реал Мадрид аргентиналик ярим ҳимоячи учун курашга киришди
Англия
Англия чемпионатида энг яхши старт олган мураббийлар
Жавоҳир Синдаров
Жавоҳир Синдаров LIVE Топ-10га кирди: икки ўзбек шахматчи тарих ёзди
Маълумот
Меҳмон гуруҳидаги фойдаланувчилар ушбу мақолага изоҳ қолдира олмайди.
Янгиликлар » Спорт » Барселона – Вильярреал: 2:3 драматик ўйин

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлари

Англия чемпионлиги учун жиддий кураш олиб бораётган
Ҳисобни ушлаб қолишга уринган Ҳусановга экспертлар қандай баҳо берди?
АПЛнинг 29-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ноттингем
Захирадан майдонга тушган Ҳусановнинг кечаги ўйини қандай баҳоланди?
Мадриднинг Реал клуби келажак учун таркибни ёшартиришда
Реал Мадрид Манчестер Сити иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Англия Кубогининг навбатдаги босқичида "Манчестер
Абдуқодир Ҳусанов «Нюкасл»га қарши ўйинда энг яхши ҳимоячи бўлди
«Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг келажаги
"Барселона" бош мураббийи клубдан кетишга тайёрланмоқда
Саудия Арабистонининг "Ан Наср" клуби ҳужумчиси
Криштиану Роналдунинг жароҳати кутилганидан жиддийроқ бўлиб чиқди
Англия кубогининг 1/8 финалида “Манчестер Сити” “Ньюкасл
Ҳусанов "Ньюкасл" билан ўйинда экспертларни лол қилди: энг юқори балл
Фото: Getty Images АҚШ президенти Доналд Трамп Оқ уйда MLS
Трамп Оқ уйда ўтган маросимда Мессини Пеледан кучлироқ деб айтди...