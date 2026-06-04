Uzaya seyahat fiyatı açıklandı: Kişi başı 2 milyar ruble

Uzaya turistik uçuş maliyeti yaklaşık 2 milyar ruble olabilir. Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, VK Video platformunda verdiği röportajda bunu açıkladı, diye yazıyor TASS ajansı. Ixbt.com haber veriyor.

Bakanov'un açıklamasına göre, böyle bir uçuşun fiyatı doğrudan roketin maliyetine ve görev katılımcı sayısına bağlıdır. Bununla birlikte, güvenlik açısından gemide durumu kontrol edebilen ve turistlere yardımcı olabilen en az iki profesyonel uzman bulunmalıdır.

"Bu şimdilik pahalı bir proje. Fiyat, roket maliyetinin katılımcı sayısına bölünmüş hâline eşittir. Bu nedenle yaklaşık iki milyar ruble civarında olacaktır," diye vurguladı devlet kurumu başkanı.

Ayrıca Roskosmos, uzay turizmi kavramına sadece yörüngeye çıkmayı değil, aynı zamanda sektör tesislerini ziyaret etmeyi de dahil ediyor. Bakanov'un sözlerine göre, motor testlerini doğrudan izlemek bile turistlerde unutulmaz bir izlenim bırakabilir.