Bayern Stuttgart'ın transfer planlarını engelleyebilir

Almanya'nın VfB Stuttgart kulübü, Hollanda liginden genç yeteneklerden birini kadrosuna katmak istiyor. Omroep Gelderland'ın haberine göre, Swabyalılar, NEC Nijmegen'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kodei Sano'yu yaz transfer penceresi için ana hedef olarak belirledi. Mainz oyuncusu Kaishu Sano'nun kardeşi olan bu futbolcu, geçen sezon Eredivisie'de kendini göstermeyi başardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kış transfer penceresinde Ajax ve Nottingham Forest gibi kulüplerden ilgi görmüştü, ancak Nijmegen liderini bırakmadı. Sano sezonu 3 gol ve 7 asistle tamamladı. Hem defansif hem ofansif orta sahada, ayrıca sol kanatta oynayabilmesi gibi çok yönlü özellikleri birçok devin dikkatini çekiyor. Özellikle PSG ve diğer büyük takımlar durumu izliyor.

Duruma Bayern de dolaylı olarak etki edebilir. Münihliler, PSV Eindhoven yıldızı Ismael Saibari ile kişisel anlaşmaya vardı ve transfer görüşmelerine hazırlanıyor. Eğer Saibari Bayern'e transfer olursa, PSV onun yerine özellikle Kodei Sano'yu almaya çalışacaktır. Bu da VfB Stuttgart için ciddi bir rekabet yaratacaktır.

Eindhovens Dagblad'a göre, PSV futbolcusu Saibari için 60 milyon avrodan fazla talep ediyor. Bu transfer gerçekleşirse, bu Eredivisie şampiyonları için rekor bir ücret olacak. Stuttgart ise Angelo Stiller gibi liderlerinin ayrılma ihtimaline karşı Sano'yu kadrosuna katmayı çok istiyor.

Ayrıca, VfB Stuttgart'ın geçen yıl Real Madrid'den 3 milyon avroya satın aldığı Chema Andres'in durumu da belirsizliğini koruyor. Çünkü İspanyol devi, oyuncuyu geri satın alma hakkını elinde tutuyor. Bu nedenle Alman kulübü, orta saha hattını güçlendirmek için Kodei Sano transferi üzerinde ciddi şekilde kafa yoruyor.