Fabio Capello, Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki anlaşmazlığa tepki gösterdi

·93·Spor
Fabio Capello, Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki anlaşmazlığa tepki gösterdi

İtalya milli takımı ve Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, Kevin De Bruyne'nin Antonio Conte'ye yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Daha önce Belçikalı oyun kurucu, teknik direktörün Napoli'den ayrılmasından memnun olduğunu açıkça dile getirmişti. Capello ise futbolcuyu başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemekle suçladı. Goal.com haber veriyor.

Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda Capello şunları söyledi: "İnsanlar her zaman başkalarını suçlamaya alışkındır, oysa aynaya bakmaları gerekir. De Bruyne takıma katıldığında, tüm oyun sisteminin sadece onun için değişmesini mi bekliyordu? Bence Conte, taktik seçimlerde takımın çıkarlarını ön planda tuttu. De Bruyne'ye saygı duyuyorum ama konuşmadan önce vicdanını dinlemeliydi."

Anlaşmazlık, 34 yaşındaki futbolcunun Napoli'deki defansif oyundan duyduğu memnuniyetsizlik üzerine ortaya çıktı. Manchester City'nin eski yıldızı, Conte'nin uyguladığı 5-4-1 taktik şemasının yaratıcı yeteneklerini kısıtladığını vurguladı. Serie A sezonunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen, De Bruyne teknik direktörle görüşlerinin tamamen farklı olduğunu ve onun ayrılığının kendisi için olumlu bir gelişme olduğunu gizlemedi.

Antonio Conte ise istifasının kulüpteki ortam ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Teknik direktör, Napoli'deki ortamı birleştiremediğini kabul ederek, kulübün etrafındaki "zehirli" insanların takıma zarar verdiğini belirtti. Sözlerine göre, takıma beğeni toplayanlar değil, onu içtenlikle seven ciddi insanlar gerekiyor.

Kevin De BruyneAntonio ConteFabio CapelloNapoliSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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