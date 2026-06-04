Meta Gözetim Kurulu: Hesap engelleme sistemi şeffaf değil

·43·Teknoloji
Meta Gözetim Kurulu: Hesap engelleme sistemi şeffaf değil

Meta şirketinin bağımsız Gözetim Kurulu (Oversight Board), Perşembe günü yayınladığı raporda Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcı hesaplarının engellenmesi sürecinin adaletsiz ve belirsiz olduğunu eleştirdi. Kurulun bulgularına göre Meta, kullanıcılara kural ihlalleri hakkında yeterli bilgi vermiyor ve itiraz sürecindeki müşteri destek sistemi neredeyse çalışmıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Soruşturma, bir gazetere yönelik şiddet tehditleriyle ilgili bir olayın ardından başlamıştı. Kurul, bu özel durumda hesabın tamamen silinmesi kararını onaylamış olsa da, genel sistemde "sistematik insan hakları sorunları" olduğunu tespit etti. Özellikle, basit uyarılar ile hesabın tamamen silinmesine yol açan "ağır" kural ihlalleri arasındaki fark net bir şekilde belgelenmemiş.

Ayrıca Gözetim Kurulu, Meta Verified hizmeti için ödeme yapan kullanıcıların da hesapları engellendiğinde uygun yardımı alamadığını vurguladı. Oysa bu ücretli abonelik 7/24 destek hizmeti vaat ediyor. Otomatik moderasyon sistemleri hata yaptığında, kullanıcıların kişisel veya iş profillerini kurtarmak için şirketle iletişime geçememesi ciddi bir sorun olarak gösterildi.

Rapora göre, girişimciler ve kamu figürleri de dahil olmak üzere birçok kullanıcı, asılsız suçlamalar nedeniyle hesaplarını kaybediyor. Bazı durumlarda, çocuklara yönelik istismar (CSE) gibi ağır suçlamaların otomatik sistemler tarafından yanlış uygulanması sonucu masum insanlar mağdur oluyor. Kurul, Meta şirketini bu süreçleri daha şeffaf hale getirmeye ve kullanıcılara gerçek destek sağlamaya çağırdı.

MetaFacebookInstagramGözetim KuruluTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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