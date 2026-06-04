Bayern yeni transferin eşiğinde: Kompany ve Saibari görüşmesinin sırrı ortaya çıktı

·205·Spor
Bayern yeni transferin eşiğinde: Kompany ve Saibari görüşmesinin sırrı ortaya çıktı

Transfer piyasası kızıştı: Almanya'nın Bayern Münih kulübü, PSG ve diğer devlerin ilgisini çeken Ismael Saibari transferini tamamlamaya çok yakın. Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi'nde PSV üzerinde kazanılan 2:1'lik galibiyetin ardından, Münih ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany ile Faslı forvet arasındaki samimi sohbet herkesin dikkatini çekmişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

O dönemde Saibari, bu diyaloğun transferle ilgili olmadığını, teknik direktörün sadece oyununu tebrik ettiğini söylemişti. Vincent Kompany de forvetin yeteneğine yüksek puan vererek gücünü, pozisyon yaratma becerisini ve defansif katkısını özellikle övmüştü. Belirtmek gerekir ki, Saibari İspanya'da doğmuş olsa da Belçika'da büyümüş ve Kompany'nin eski takımı RSC Anderlecht'in akademisinde eğitim görmüştür.

Altı ay sonra, bu diyaloğun transfer için temel oluşturduğu ortaya çıktı. Birçok prestijli yayının haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu Bayern ile kişisel sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kompany ile yapılan son görüşmenin, oyuncunun Münih kulübünü seçmesinde belirleyici faktör olduğu belirtiliyor.

Şu anda sadece transfer ücreti konusunda müzakereler devam ediyor. PSV, yıldızı için rekor düzeyde bir ücret talep ediyor; bu meblağın Hirving Lozano'nun SSC Napoli'ye transferindeki 50 milyon avroyu aşması bekleniyor. Bayern ise finansal dengeyi korumak için Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey ve Joao Palhinha gibi futbolcuları satmaya hazır.

BayernTransferlerVincent KompanyIsmael SaibariFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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