Dusan Vlahovic ve Juventus arasındaki çatışma: Forvet takımdan ayrılıyor

Müzakere masasında ortaya çıkan ciddi anlaşmazlığın ardından Dusan Vlahovic, Juventus kulübünden serbest ajan olarak ayrılmaya yakın. Sırbistan milli takımının forveti, Turin kulübü yönetiminin şiddetli hoşnutsuzluğuna neden oldu. İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre, çatışma maaşının Kanadalı forvet Jonathan David ile karşılaştırılmasından kaynaklandı. Goal.com haberi veriyor.

Haberlere göre Vlahovic, müzakerelere provokatif bir soruyla başladı: "Neden David ile aynı maaşı almalıyım?". Bu soru kulüp yetkililerini öfkelendirdi. Şu anda tarafların mali talepleri birbirine tamamen zıt. Sözleşmesinin son yılında 26 yaşındaki Sırp forvet, bonuslarla birlikte 12 milyon euro kazandı.

Kulübün maliyetleri azaltma stratejisine uygun olarak Juventus, ona 6 milyon euro ve bonustan oluşan yeni bir anlaşma teklif etti — tam olarak böyle bir paket Jonathan David için de planlanmıştı. Ancak Vlahovic, net 8 milyon euro ve ek teşvikleri kararlılıkla talep ediyor. Şu anda Turinlilerin belirlediği 7 milyon euroluk maaş tavanına sadece Kenan Yildiz uyuyor.

Juventus direktörü Giorgio Chiellini, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını resmen doğruladı. Eski defans oyuncusuna göre Vlahovic, büyük olasılıkla kariyerine yurtdışında devam edecek, çünkü Serie A'daki hiçbir kulüp onun mali taleplerini karşılayamaz. Napoli forvet için girişimde bulunsa da, Napolililerin mali imkanlarının buna yetmediği belirtiliyor.

Şu anda Atletico Madrid, Bayern ve Chelsea gibi kulüpler Vlahovic mücadelesinde favori olarak görülüyor. Özellikle Londra'nın Chelsea kulübü, sol ayaklı forveti bedavaya alma fırsatını yüksek değerlendiriyor. Bayern de hücum hattını güçlendirmek amacıyla Sırp futbolcu etrafındaki durumu dikkatle izliyor.