QR Kodu ve Biyometri: Max messenger'ında temassız ödeme hizmeti başlatılıyor

·38·Teknoloji
QR Kodu ve Biyometri: Max messenger'ında temassız ödeme hizmeti başlatılıyor

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında yeni bir ödeme hizmetinin başlatılmasına ilişkin önemli bir anlaşma imzalandı. Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) ve Max messenger'ı, satın alımları temassız şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan bir araç geliştirmek konusunda anlaştı. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni hizmet, messenger içindeki bir mini uygulama olarak uygulanacaktır. Bu, kullanıcıların fiziksel banka kartları veya nakit para olmadan mal ve hizmetler için ödeme yapmasına olanak tanır. İşlemi gerçekleştirmek için uygulamada kişisel bir QR kodu oluşturup bunu kasada göstermek yeterlidir.

Tüm işlemler Hızlı Ödeme Sistemi (SBP) üzerinden gerçekleştirilir ve her iki şirketin güvenlik protokolleri ile korunur. Hizmeti kullanmak için ek olarak kullanıcının biyometrik verileriyle doğrulama yapılması gerekmektedir.

NSPK Genel Müdürü Dmitry Dubinin'in belirttiğine göre, gelecekte kullanıcılar banka hesaplarını bağlayarak 'yüz tanıma' ile ödeme yapabilecek ve özel ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Max yöneticisi Farit Husnoyarov'a göre, bu işbirliği para transferlerini mesaj göndermek kadar kolay bir sürece dönüştürecek.

Daha önce VK ve NSPK işbirliği kapsamında Max platformunda Hızlı Ödeme Sistemi test edilmişti. Daha sonra bir dizi bankanın müşterileri ulusal messenger üzerinden birbirlerine para transferi yapma imkanına sahip oldular.

MaxQR KoduBiyometriTeknolojiÖdeme Sistemi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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