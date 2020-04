Дунёнинг энг яхши автомобили эълон қилинди

World Car of the Year-2020 (Йилнинг жаҳон автомобили 2020) танлови ғолиби эълон қилинди. Шунингдек, танловнинг йил спорткари, энг яхши дизайн ва премиал автомобил йўналишларидаги ғолиблари аниқланди Мутахассислар World Car of the Year-2020 танловига якун ясашди. Танловнинг бош мукофотини 2019 йил бошида чиқарилган Kia Telluride кроссовери қўлга киритди. Унга Mazda CX-30 ва Mazda3 моделлари рақобатчилик қилган.“Йил шаҳар автомобили” йўналишида Kia Soul EV электрокари ғолиб бўлган, энг яхши дизайн учун мукофот Mazda3’га топширилган.Porsche Taycan бирваракай иккита – “Йил спорткари” ва “Йил премиал автомобили” йўналишларида ғолиб деб топилган.Танлов ғолиблари 10 апрелда бошланиши керак бўлган Нью-Йорк автосалонида эълон қилиниши керак эди, бироқ автомобил кўргазмаси коронавирус пандемияси сабабли август охирига қолдирилди.