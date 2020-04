Коронавирус кийим билан уйга кириб келиши мумкинми?

Коронавирус инфекцияси оёқ кийимнинг тагида уйга кириб келиши мумкин, дейди экспертлар «Channel 4» Британия телеканали «Coronavirus: How Clean Is Your House» дастурида Тез ёрдам шифокори Жавид Абдельмонейм ва вирусолог Лиза Кросс пандемия пайтида кўчага чиқиш учун фақат бир жуфт пойабзалдан фойдаланишни маслаҳат беришди.», — деб таъкидлайди шифокор.Шунингдек, улар ушбу пойабзални уйга кираверишда қолдиришни тавсия этишди.Экспертлар кўчага кийган кийимни уйга келган заҳоти ювиш кераклигини таъкидлашди. Чунки вирус матоларда 24 соатгача яшаши мумкин.