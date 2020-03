Онасининг концертида бэк-вокалда куйлаётган Нилуфар Усмонова (видео)

View this post on Instagram

Repititsiyaga kelib o'zimni muxlisim, san'atim bor, manga og'ir keldi deb ketvormoqchi edim🤭 Buni to'g'ri tushuntirish niyatida repititsiyaga yana bordim va yoshi katta insonlardan tortib, farzandimdan ham kichiklarni bu jamoada jon-jaxti bilan qilgan mehnatlarini ko'rib fikrimdan ham qarorimdan ham uyalib ketdim😊 Shunchalik ham qo'rqoq bo'lasanmi, onang bo'lgani bilan uning butun jamoasi jonini jabborga berib ishlayapti, san ham san'atingni fidoyisi bo'lolmaysanmi deb o'zimni koyidim😇😬 Buni sizlar bilan bo'lishganimni sababi, bu jamoaga kelganimdan so'ng ayam dangasalikni ichibdan yulib otdilar, san'atga boshqacha nazar bilan qarashni, qadrlashni o'rgatdilar. Konsertda Bek vocalda jo'r bo'lib turibmiz ☺️ Bilasizlar ayam ham bek vocaldan boshlaganlar🥰 Bundan hecham achinmayman. Sizlar bilan internetda ko'p muloqot qilolmayapman. Vaqt ham imkon ham bo'lmayapti. 😉 Bilaman meni yaxshi ko'rasizlar va men shu sevgingizga arzigulik san'atkor bo'lishga harakat qilishni Bismilloh deb boshladim. Inshaallah manga mehr berganingiz uchun sizlarni hech qachon afsuslantirmayman❤️🌸 Photo by @davidov_bakhtiyor