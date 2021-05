"Евро-2020"нинг расмий мадҳияси эълон қилинди (видео)

Youtube видеохостингида жорий йил бўлиб ўтадиган “Евро-2020”нинг расмий мадҳияси эълон қилинди. Ушбу композицияда дижей Мартин Гаррикс ва машҳур U2 гуруҳи иштирок этди. Мадҳия We Are The People (“Биз – инсонлармиз”) деб номланади Таъкидлаш керакки, Европа чемпионати аслида 2020 йилнинг ёзида ўтказилиши лозим эди, бироқ коронавирус пандемияси туфайли мусобақа бир йилга кечиктирилди.“Евро-2020” жорий йилнинг 11 июнидан 11 июлига қадар бўлиб ўтади. Учрашувлар 11 та шаҳардаги 11 та стадионда бўлиб ўтади.