Florentino Pérez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurdu

·264·Spor
Florentino Pérez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurdu

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, yaklaşan seçimler öncesinde sansasyonel bir açıklama yaptı. "Horizonte" adlı televizyon programına katılan kulüp başkanı, dünya çapında bir yıldız futbolcu için rekor düzeyde bir teklif hazırlandığını belirtti. Sözlerine göre bu transfer, Madrid tarihinin en büyük anlaşması olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Başkanın vurguladığı üzere, Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile eşdeğer seviyede bir "süper yıldız" için 150 milyon euro teklif edecek. Bununla birlikte Florentino Pérez, birçok kişinin beklediği Manchester City forveti Erling Haaland'ın bu listede yer almadığını özellikle belirtti. Transferle ilgili resmi teklifin Şampiyonlar Ligi'nin önde gelen kulüplerinden birine salı günü gönderilmesi bekleniyor.

Pérez ayrıca, kulübün halihazırda bir dizi önemli anlaşmayı tamamladığını doğruladı. Bunlar arasında teknik direktör José Mourinho, Liverpool savunmacısı Ibrahima Konaté ve Inter oyuncusu Denzel Dumfries'in bulunduğu belirtiliyor. Gelecek yeni "Galactico"nun sahanın ortasında veya hücum hattında oynayacağı açıklandı.

Röportaj sırasında başkan bir dizi adayı reddetti. Erling Haaland'ın yanı sıra Michael Olise, Jeremy Doku ve Harry Kane gibi futbolcular da Madrid kulübünün hedefinde değil. Ayrıca, İngiltere Premier Ligi'nden veya ezeli rakip Barcelona'dan hiçbir oyuncunun transfer edilmeyeceğini kesin bir dille vurguladı.

Real MadridFlorentino PerezTransferlerFutbolŞampiyonlar Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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