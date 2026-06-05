Alişer Kodirov bütçe harcamalarının etkinliğini eleştirdi

·62·Toplum
Alişer Kodirov bütçe harcamalarının etkinliğini eleştirdi

Oliy Majlis Yasama Meclisi'ndeki fraksiyon üyeleri, Alişer Kodirov'un başkanlığında Hükümet'in geçen yıla ait Devlet Bütçesi ve hedef fonlar bütçelerinin uygulanmasına ilişkin raporunu inceledi.

Rapor sonunda onaylanmış olsa da, müzakereler sırasında milletvekilleri bütçe kaynaklarının kullanımının etkinliğine ilişkin eleştirel görüşler dile getirdiler.

Ayrılan kaynakların hacminin her zaman elde edilen sonuçlarla örtüşmediği belirtildi.

Milletvekilleri, devlet harcamalarının kapsamının belirlenen hedeflerle gerekçelendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu bağlamda, bütçe kaynaklarının hedefe yönelik ve etkin harcanması üzerindeki kontrolün daha da güçlendirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Fraksiyon üyeleri, devlet kaynaklarının her bir somunun somut bir sonuç ve sosyal etki yaratması gerektiğini belirtti.

Alisher QodirovÜst MeclisHükümet
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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