İran milli takımı Mali karşısında güven kazandı

·98·Spor
İran milli takımı Mali karşısında güven kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi başlangıcı gün geçtikçe yaklaşırken, kıtamızın onurunu koruyan güçlü takımların hazırlık süreci yoğun bir aşamaya girdi. Özellikle Asya'nın önde gelen ve deneyimli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İran milli takımı, yaklaşan dünya kupası öncesinde bir başka hazırlık maçı oynadı. Farslar (İran milli takımının lakabı), yeteneklerini test etmek amacıyla Afrika kıtasının fiziksel olarak güçlü takımlarından biri olan Mali temsilcilerine karşı sahaya çıktı.

Taraftarlar için oldukça ilgi çekici ve tempolu geçen bu uluslararası hazırlık maçında Asya kıtasının devi gerçek bir ustalık sergileyerek rakibi üzerinde 2-0'lık güvenli ve güzel bir galibiyet resmileştirdi.

Hızlı gol ve maçtaki üstünlük

Maçın ilk dakikalarından itibaren sahadaki inisiyatifi ele alan İranlı futbolcular, rakip savunma hattını aşmaya çalıştı. Bu kısa sürede meyvesini verdi:

  • 12. dakika: Takımın deneyimli defans oyuncusu Ramin Rezaeian organize edilen atağı güzel bir şekilde golle sonuçlandırarak Farsları skorda öne geçirdi — 1-0.

  • 55. dakika: İkinci yarı başlar başlamaz hücum temposunu düşürmeyen İran milli takımı temsilcileri tekrar başarıya ulaştı. Yetenekli orta saha oyuncusu Saeid Ezatolahi rakip kalecisini çaresiz bırakarak maçtaki nihai skoru belirledi — 2-0.

Mali milli takımı futbolcuları oyun boyunca dengeyi sağlamak için birkaç tehlikeli kontra atak düzenlemelerine rağmen, İran milli takımının disiplinli savunması ve kalecisinin güvenilir müdahaleleri sayesinde skor değişmedi.

İran'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri

Okyanus ötesi yeşil sahalarda düzenlenecek dünya şampiyonasında İran milli takımı oldukça ciddi ve ilginç bir grupta yer aldı. Bilgi olarak, Farslar dünya kupasında «G» grubunda mücadele edecekler.

İran'ın gruptaki rakipleri

Kıta ve özellikleri

Belçika

Avrupa futbolunun yıldızlarla dolu ve deneyimli temsilcisi

Mısır

Afrika kıtasının teknik ve hızlı takımlarından biri

Yeni Zelanda

Okyanusya bölgesinin kararlılığı ve sürpriz yeteneğiyle öne çıkan temsilcisi

Futbol analizi: Mali üzerinde kazanılan bu güvenli galibiyet, İran milli takımı için yaklaşan Dünya Kupası maçları öncesinde büyük bir moral kaynağı olacaktır. Özellikle Afrika takımına karşı kazanılan zafer, Farslara gruptaki ana rakiplerden biri olan Mısır milli takımına karşı hangi taktikle oynamaları gerektiğini gösteren iyi bir provasyon işlevi görecektir.

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İranMaliRamin RezaeianSaeid EzatolahiFIFA Dünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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