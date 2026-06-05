İsveç millî takımı Yunanistan maçında galibiyeti kaçırdı

Okyanus ötesindeki yeşil sahalarda düzenlenecek 2026 Dünya Kupası final aşamasının başlamasına çok az zaman kala, prestijli turnuvaya katılan millî takımlar son hazırlık maçlarıyla taktiklerini test etmeye devam ediyor. Böyle yoğun ve dramatik uluslararası hazırlık maçlarından biri, Avrupa'nın iki tanınmış temsilcisi İsveç ve Yunanistan millî takımları arasında oynandı.

Stockholm'deki görkemli "Strawberry Arena" stadyumunda toplanan çok sayıda yerel taraftar gerçek bir gerilim dolu maça tanık oldu. Dört gol, iradeli geri dönüş ve son saniyelerdeki beklenmedik drama — maç 2-2'lik mücadele dolu bir beraberlikle sonuçlandı.

Hızlı gol, İsveç'in geri dönüşü ve son saniye draması

Maç konuk takımın aktif hücumlarıyla başladı ve İsveç savunması daha ilk yarıda hata yaptı:

10. dakika: Yunanistan millî takımının yetenekli defans oyuncusu Konstantinos Tsimikas hızlı bir atağı golle tamamlayarak stadyumu sessizliğe gömdü — 0-1 .

53. dakika: İkinci yarıya yüksek tempoda başlayan ev sahibi ekip dengeyi yeniden sağladı. Bu sezon golcülüğüyle dikkat çeken yıldız forvet Viktor Gyökeres rakip kaleyi hassas bir vuruşla buldu — 1-1 .

69. dakika: Hücum baskısını artıran "Tre Kronor" (İsveç millî takımının lakabı) temsilcileri karakter ortaya koyarak skorda öne geçti. Bu sefer Gustav Nilsson adını skor tablosuna yazdırdı — 2-1 .

90+5. dakika: Hakemin verdiği uzatma dakikalarının son saniyeleri akarken, Yunanistan temsilcisi Georgios Masouras İsveç savunmasındaki hatayı iyi değerlendirerek takımını kaçınılmaz yenilgiden kurtardı — 2-2.

İsveç'in DS 2026'daki rakipleri

Gelecek Dünya Şampiyonası'nda İsveç millî takımını oldukça ciddi ve rekabetçi bir grup bekliyor. Kura sonuçlarına göre İskandinavyalılar mundialın F Grubu'nda yer aldı.

İsveç'in grup rakipleri Bölge ve statü Hollanda Avrupa futbolunun devi, grubun baş favorisi Japonya Asya'nın en hızlı ve taktiksel olarak en oturmuş güçlü millî takımı Tunus Afrika kıtasının fiziksel olarak güçlü ve karakterli temsilcisi

Saha içi gözlem: Galibiyete çok yaklaşan İsveç için maçın son saniyelerinde gol yemek elbette acı verici. Ancak gelecek Dünya Kupası maçları öncesinde bu tür hatalar üzerinde çalışmak ve maç sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmemek adına bu karşılaşma çok faydalı bir ders niteliği taşıyor.

Dünya Kupası günlüğü, millî takım kamplarından en son özel haberler ve futbol dünyasındaki en seçkin gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!