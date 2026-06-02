Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti

Dünyanın gözünün çevrildiği 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcı yaklaşırken, sadece spor analistlerinin değil, doğaüstü yeteneklere sahip kişilerin tahminleri de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özellikle, son dört dünya şampiyonasının üçünde kazananı doğru tahmin eden ve kendini "medyum" olarak tanıtan Brezilyalı Michael Bruno, bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya ilişkin beklentilerini açıkladı.

Michael Bruno, dünya kupalarında kazananları önceden sezme konusunda büyük ve saygıdeğer bir deneyime sahip. Gelin, geçmişteki şaşırtıcı tahminlerine bir göz atalım:

2010 Dünya Kupası (Güney Afrika): Turnuva başlamadan önce İspanya'nın ilk kez tahta oturacağını söylemişti. Sonunda Andres Iniesta'nın Hollanda kalesine attığı tarihi gol bu tahmini gerçeğe dönüştürdü.

2014 Dünya Kupası (Brezilya): Kendi ülkesinde düzenlenen turnuvada Almanya milli takımının zaferini doğru tahmin etti.

2018 Dünya Kupası (Rusya): Dört yıl sonra, Fransa milli takımının finalde Hırvatistan karşısında elde edeceği mutlak zaferi de tam isabetle bildi.

Sadece Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda biraz yanıldı. O dönemde Brezilyalı "kâhin" Fransa'nın unvanını koruyacağını düşünmüştü. Didier Deschamps'ın öğrencileri finale kadar ulaştılar ancak Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'e penaltı atışlarında boyun eğdiler.

Buna rağmen Bruno, ünlü «Globo Esporte» gazetesine verdiği röportajda yaklaşan turnuva için yeni ve sansasyonel bir açıklama ile geri döndü:

«2022 finalinden beri bir sonraki şampiyonun adını değiştirmiyorum. O günden beri Portekiz milli takımının dünya şampiyonu olacağını kesin bir dille vurguluyorum».

Evet, yanlış duymadınız. Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin ve Brezilya gibi devleri ana adaylar olarak sayan medyum, sonunda Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarının 19 Temmuz günü oynanacak finalde tarihlerindeki ilk Dünya Kupası altın madalyasını başlarının üzerine kaldıracaklarına yürekten inanıyor.

Ayrıca, son şampiyon Arjantin'in çeyrek final aşamasında beklenmedik bir şekilde eve döneceğini ve Neymar'ın fiziksel durumu nedeniyle Brezilya'nın da yolculuğunun erken sona ereceğini tahmin etti:

«Neymar'ın bu turnuvaya %100 hazır olduğunu düşünmüyorum. Eğer sahaya çıkarsa, milli takım yine çeyrek final veya yarı final civarında turnuvadan elenecek. Çünkü tüm takım sadece onun etrafında dönerek Katar'daki taktik hataları tekrarlayacak».