8 Haziran'da dolar kurunun yükselmesi bekleniyor
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• Infinbank — 11 995 sum.
• Asia Alliance Bank — 12 040 sum.
Bankir Telegram kanalının bildirdiğine göre, 8 Haziran'da geçerli olacak dolar kurunun 52–53 sum civarında yükselmesi tahmin ediliyor.
Bankalarda dolar satışı için en iyi kurlar:
• Infinbank — 11 995 sum.
• Anorbank — 11 990 sum.
• Asakabank — 11 990 sum.
• Trastbank — 11 990 sum.
Bankalardan dolar alımı için en iyi kurlar:
• Asia Alliance Bank — 12 040 sum.
• Hayotbank — 12 040 sum.
• Tengebank — 12 040 sum.
• SQB — 12 050 sum.
Kur gün içinde değişebilir. Güncel kur için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edin.
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