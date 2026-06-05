Cuktech CP13: Qi2 standartına sahip kompakt ve güçlü manyetik pil

·53·Teknoloji
Cuktech CP13: Qi2 standartına sahip kompakt ve güçlü manyetik pil

Cuktech şirketi, 10.000 mAh kapasiteli, manyetik tutturma ve Qi2 standartını destekleyen yeni CP13 taşınabilir şarj cihazını tanıttı. Cihaz, ABD pazarında 50 dolar fiyatla satışa sunuldu ve son nesil iPhone modelleri ile Qi2 teknolojisine sahip Android akıllı telefonlarla tam uyumludur. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin ana özelliği, Apple'ın orijinal MagSafe çözümleri seviyesine uygun olan 15 W'a kadar kablosuz şarj desteğidir. Ayrıca, USB-C bağlantı noktası üzerinden 30 W'a kadar kablolu şarj mümkündür. Bu özellik, örneğin bir iPhone akıllı telefonunu yarım saat içinde %50'ye kadar şarj etmeyi sağlar.

Taşınabilir şarj cihazının kendisi de aynı bağlantı noktası üzerinden 30 W güçle şarj olur. CP13'ün kasası, akıllı telefonu çizilmelere karşı korumak için yumuşak silikon malzeme ile kaplanmıştır. Ayrıca, dahili metal stand, cihazı video izlerken veya arama sırasında tutucu olarak kullanmaya olanak tanır.

Cihaz, güç seviyesini kesin olarak gösteren dijital bir ekran ve özel bir sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmıştır. Pilin toplam ağırlığı yaklaşık 220 gramdır, bu da onu günlük kullanım için çok uygun ve kompakt bir cihaz haline getirir.

CuktechiPhoneQi2PowerbankTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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