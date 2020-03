Зоҳиршоҳ Жўраев карантинда мухлислари сўраган қўшиқни куйлаб бермоқда (видео)

View this post on Instagram

Азизлар, ўзингиз хохлаган қўшиқни жонли тарзда куйлаб беришимни ваъда қилган эдим, бугун шу ваъдам устидан чиқмоқчиман, хозирги қайғули кунда оз бўлса ҳам кўнглингизни кўтаришга, уйда бўлган чоғингизда ҳам сизга далда бўлишга қўлдан келганча харакатдаман, хизматингиздаман. Ўртамизда масофа бўлгани билан сиз азизларим билан қалбан яқинман, биргаман. Сизлар яна бирор қўшиғимни жонли тингламоқчи бўлсангиз ўз фикрингизни қолдиринг, мен қўлимдан келганча сизни оз бўлса ҳам хурсанд қилиш учун харакатдаман. Чунки бир инсонни кўнглини кўтариш ҳам улуғ яхшиликлардан хисобланади. (Video by: @ilhom_xoja 🎥 guitar: @djuraevjr 🎸)