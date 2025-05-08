date
category Дунё

Ватиканда оқ тутун кўтарилди: Янги Рим папаси сайланди...

Ватиканда оқ тутун кўтарилди: Янги Рим папаси сайланди...
Дунё католиклари учун энг катта воқеалардан бири – янги Рим папасининг сайланиши амалга ошди. Ватиканда жойлашган Сикстин капелласидан кўтарилган оқ тутун бутун инсоният эътиборини яна бир бор муқаддас шаҳарга қаратди.

7 май куни бошланган конклав – яъни папа сайлаш йиғилишида, дунё бўйлаб турли мамлакатлардан келган 133 нафар кардинал иштирок этди. Ватикан қонун-қоидаларига кўра, номзод сайланган деб ҳисобланиши учун унинг тарафдори бўлган кардиналлар сони учдан икки қисмдан кўпроқ бўлиши лозим. Бу дегани, камида 89 овоз керак.

Биринчи овоз беришда аниқлик киритилмаган бўлса-да, кейинги овоздаги натижа том маънода тарихий аҳамият касб этди. Сайлов жараёни қатъий махфийлик остида ўтказилди. Бюллетенлар ёқилиши ва улардан чиқаётган тутун ранги орқали жамоатчиликка ишора бериб борилди.

Агар мўридан қора тутун чиққан бўлса, демак номзод етарлича овоз тўплай олмаган. Оқ тутун эса – янги понтифик танланганини билдиради. Бу гал Ватикан осмонида оқ тутун кўтарилди.

Айни пайтда янги сайланган папанинг кимлиги ҳали расман эълон қилинмади. Аммо яқин соатлар ичида у анъанага кўра, Авлиё Пётр соборидаги марказий ойна орқали бутун жаҳон олдида илк бор намоён бўлади.

Кардиналлар ўз сайловларини ўта жиддий маънавий масъулият билан амалга оширадилар. Улар дунё католик жамоасига раҳбарлик қиладиган, миллионлаб инсонлар қалбига таъсир ўтказадиган шахсни танлаш вазифасини бажармоқда.

Янги понтификнинг кимлиги эълон қилиниши билан бирга, унинг танлаган исми, мамлакат мансублиги ва диний қарашлари ҳам бутун дунёда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиши шубҳасиз. Zamin.uz таҳририяти янгиликларни кузатишда давом этади.
Рим ПапасиВатиканСикстин КапеллаЯнги ПонтификКардиналларОқ Тутун
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Замонавий
Охирги замон бойлари қиёматни ҳам дабдабага айлантирмоқда
Футбол оламида
Роналду "Ал Наср" ошхонасида чин эҳтиром намунасини кўрсатди (видео)
Россияда ўртача
Энг юқори маош тўланадиган беш йўналиш аниқланди
Мексиканинг Оахаcа
Мексикада шаҳар ҳокими судралиб юрувчи ҳайвонга уйланди
Чехиялик таниқли
Уч метрли улкан лаққага қарши 50 дақиқалик жанг
Яқинда дунёдаги
Дунёдаги энг қиммат Лабубу қанча?
Янгиликлар » Дунё » Ватиканда оқ тутун кўтарилди: Янги Рим папаси сайланди...

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари

Италиянинг Сардиния оролида юракни титратган фожеа содир
Иссиқ машинада қолган 4 ёшли бола ҳаётдан кўз юмди
Таниқли россиялик дизайнер Артемий Лебедев яна бир бор ота
Артемий Лебедев 50 ёшида 11-марта ота бўлди
Челябинск вилоятида яшовчи завод ишчиси 100 миллион рубл
Башоратли туш эркакка 100 миллион рубл олиб келди
Россияда энг оммабоп икки мессенжер — Telegram ва
Россияда Telegram ва WhatsApp’да қўнғироқларга чеклов қўйилди
Яқин вақт ичида КХДР Россияга қўшимча қўшин юборишни
КХДР қўшин юбориши: Будановдан катта даъво, янги саволлар
Россия билан тинчлик келишувини тузиш учун Украина бешта
Киевнинг тинчлик шартлари: беш талаб, Аляска олдидан эълон қилинди
Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Starlink
Илoн Маск Қозоғистонда Starlink очилганини эълон қилди
Дунёда турли давлатларда никоҳ ёши маданий қадриятлар,
Кеч турмуш қурадиган давлатлар: Нега улар шошилмайди?