La jalousie tourne au drame : une étudiante et un étranger tués

Un incident horrible à Tachkent a choqué l'opinion publique. Selon les informations, un crime grave lié à l'Université d'État des langues du monde d'Ouzbékistan s'est produit dans le district de Sergeli le 21 mai de cette année.

Selon les informations préliminaires, un homme né en 1998, employé à temps partiel à l'université, a attaqué au couteau, par jalousie, une étudiante née en 2004 et son connaissance, un citoyen de la République populaire de Chine né en 1975.

À la suite de l'incident, le ressortissant étranger est décédé sur les lieux. Malgré les soins médicaux, l'étudiante, grièvement blessée, est décédée à l'hôpital deux jours plus tard, le 23 mai.

Il a été établi que l'étudiante victime résidait au dortoir universitaire. L'université n'a pas encore publié de communiqué officiel concernant l'incident. Le parquet du district de Sergeli a ouvert une enquête pénale en vertu de la partie 2 de l'article 97 du Code pénal (meurtre avec préméditation), et l'enquête est en cours.

L'incident a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux, les utilisateurs soulignant la nécessité de prévenir de telles tragédies.