Robert Lewandowski va-t-il rejoindre Manchester United ? L'avis de Saha

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Robert Lewandowski va-t-il rejoindre Manchester United ? L'avis de Saha

Alors que le contrat de Robert Lewandowski au FC Barcelone touche à sa fin, le rendant agent libre, Louis Saha a déclaré à GOAL que l'attaquant polonais pourrait être utile à Manchester United. L'ancien joueur français pense que Lewandowski pourrait avoir un impact majeur à Old Trafford, à l'image de Zlatan Ibrahimovic, mais qu'un attaquant du style de Kylian Mbappé est actuellement plus important pour le géant de la Premier League. Goal.com rapporte cette information. actualité info.

Bien que Manchester United ait beaucoup investi dans son attaque lors des récents mercatos, il a été difficile d'obtenir les résultats escomptés. Néanmoins, les bonnes mesures ont été prises à l'été 2025. Sous la direction de Michael Carrick, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont réussi leurs débuts, menant l'équipe vers une qualification en Ligue des champions. Benjamin Sesko, arrivé du RB Leipzig pour 74 millions de livres, a également prouvé son efficacité en 2026 en marquant des buts cruciaux.

Les attentes sont grandes pour l'attaquant slovène de 22 ans, mais il est nécessaire de renforcer la concurrence alors que l'équipe retrouve l'élite européenne. Lewandowski, fort de 109 buts en Ligue des champions, pourrait être un achat judicieux pour Carrick, surtout s'il est disponible gratuitement. Saha a commenté : « J'y aurais réfléchi. Il possède une immense expérience en Ligue des champions et aiderait certainement l'équipe. »

Poursuivant son analyse, Saha a évoqué l'âge de Lewandowski (37 ans) : « Il apprécierait de former un duo avec Sesko en championnat et de partager les responsabilités. Il apporte du leadership et des standards élevés. Pourquoi pas ? Mais il faut aussi prendre en compte son âge. Il marquerait assurément 15-20 buts par saison, mais construire l'avenir autour de lui soulève des questions. »

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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