Lancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-Koul

Avec l'arrivée de l'été, beaucoup de nos compatriotes commencent à se demander où passer des vacances agréables et inoubliables. Juste à temps, une nouvelle merveilleuse et extrêmement joyeuse est parvenue aux amateurs de vacances d'été et aux touristes ! Cette année, à partir du 8 juin, des liaisons régulières directes en bus seront officiellement lancées depuis notre capitale, Tachkent, vers le beau et unique Issyk-Koul (Tcholpon-Ata).

Désormais, nos compatriotes auront la possibilité de rejoindre la zone de villégiature la plus célèbre et pittoresque du Kirghizistan voisin en toute sécurité, sans tracas inutiles, dans des bus modernes et confortables de marque Yutong .

Horaires et prix des billets

Un horaire spécial a été élaboré pour assurer un service de haut niveau et le confort des passagers pendant la saison estivale. Pour votre commodité, les détails du voyage sont les suivants :

Départ de Tachkent : Les voyageurs partiront les jours pairs de juin à 15h00 de la gare routière principale de Tachkent, dans notre capitale.

Trajets retour : Le voyage des rives curatives de Tcholpon-Ata vers Tachkent sera organisé les jours impairs de juin.

Tarif abordable : Le prix du billet pour un passager est fixé à seulement 365 000 UZS . Cela signifie à la fois des économies pour votre portefeuille et un voyage agréable.

Un élan important pour la saison balnéaire

L'ouverture de cette liaison directe facilite considérablement les déplacements vers les rives d'Issyk-Koul pendant la saison des vacances d'été. Cela renforce non seulement les liens touristiques entre les deux pays, mais offre également aux vacanciers un moyen pratique et économique d'atteindre la destination directement, sans transferts supplémentaires.

C'est donc le moment idéal pour ajouter un voyage à Issyk-Koul à vos projets de vacances d'été !

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