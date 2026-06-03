Le secteur énergétique de notre pays et ses indicateurs de production sont actuellement au centre de l'attention des analystes économiques et du grand public. En évaluant l'état actuel du système énergétique national, l'économiste renommé Otabek Bakirov a souligné l'aggravation des signes de crise et l'accélération du déclin dans le secteur. Les derniers rapports statistiques officiels (résultats d'avril) confirment également clairement une baisse dans les domaines clés de l'industrie.

Principales pertes et chiffres du déclin dans le secteur énergétique

Une série d'indicateurs de baisse ont été enregistrés dans la production et l'extraction des ressources du sous-sol. La ventilation par secteur est la suivante :

Volume de gaz naturel : En un seul mois, les volumes d'extraction de gaz naturel ont encore diminué de 700 millions de mètres cubes , ramenant l'indicateur total à 3 milliards de mètres cubes. Plus inquiétant encore, la baisse totale depuis le début de cette année s'élève à 2,4 milliards de mètres cubes .

Industrie du charbon : Ce secteur a connu la plus forte baisse — les volumes d'extraction de charbon ont chuté de près de 3 fois , tombant à seulement 200 000 tonnes.

Autres indicateurs dans le secteur des matières premières : De plus, au cours de la période de référence, l'extraction de pétrole est tombée à 51 700 tonnes et la production de condensat de gaz à 77 000 tonnes.

Impact sur le traitement et l'industrie générale

Les pénuries de matières premières ont inévitablement eu un impact négatif sur la chaîne de production et de traitement des produits finis. Plus précisément, la production de carburant diesel est tombée à 100 100 tonnes, tandis que la production d'électricité, moteur clé de l'économie, a chuté à 6,9 milliards de kWh .

Le tableau général de ces processus est présenté dans le tableau ci-dessous :

Produit / Secteur Indicateur actuel d'avril Taux de baisse / Statut Gaz naturel 3 milliards m³ Baisse de 700 millions m³ en un mois Charbon 200 000 tonnes Baisse de 3 fois Carburant diesel 100 100 tonnes Baisse enregistrée Électricité 6,9 milliards kWh Baisse rapide observée

Dans le contexte de ce ralentissement du secteur énergétique, le taux de croissance de la production industrielle globale du pays a également ralenti. L'indicateur est passé de 8 % en mars de cette année à 7,8 % fin avril.

Les analystes et les experts doutent sérieusement que les promesses et les calendriers fixés par les responsables du secteur concernant la « stabilisation rapide du système » se concrétisent réellement.

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