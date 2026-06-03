Un jeune homme vole dans un appartement à Tachkent pendant le sommeil des propriétaires

Un vol survenu à Tachkent suscite de vives discussions sur les réseaux sociaux. Selon les informations, un jeune homme de 22 ans est entré dans un appartement par une porte non verrouillée pendant la nuit, alors que les propriétaires dormaient.

Sans rencontrer d'obstacle à l'intérieur, il a dérobé 5 millions de soums et 200 dollars américains présents dans la maison. Les détails de cet incident ont ensuite été diffusés sur des canaux Telegram.

Après avoir quitté l'appartement, le suspect ne s'est pas arrêté là. Apercevant des clés de voiture, il est descendu au parking et a volé 7,2 millions de soums supplémentaires dans un véhicule.

Les forces de l'ordre mènent actuellement une enquête sur cet incident. La Direction de la police de la ville de Tachkent exhorte les citoyens à respecter strictement les mesures de précaution, notamment en gardant portes et fenêtres fermées la nuit et en renforçant la sécurité.