Real Madrid à l'aube de transferts surprises : Deux stars attendues

À la veille de la fin de l'élection présidentielle, le Real Madrid a entamé le renforcement de son effectif pour la saison prochaine. Si Florentino Pérez remporte l'élection du 7 juin, le club devrait annoncer officiellement deux nouvelles recrues. Selon les informations, le défenseur central de Liverpool Ibrahima Konaté aurait trouvé un accord avec le club madrilène pour un contrat de quatre ans en tant qu'agent libre. Goal.com rapporte cette information.

Parallèlement, le célèbre insider Fabrizio Romano a révélé que le Real Madrid a également finalisé le transfert du défenseur de l'Inter Denzel Dumfries. Les Merengues ont décidé d'activer la clause libératoire de 20 millions d'euros du joueur néerlandais. Dumfries a réalisé l'une de ses meilleures saisons au poste d'arrière droit avec l'Inter, marquant contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions et contribuant grandement à la qualification de son équipe pour la finale.

Malgré des blessures la saison dernière, Denzel Dumfries a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 47 apparitions. Son efficacité a attiré l'attention des recruteurs du Real Madrid. L'Inter envisage désormais Marco Palestra de l'Atalanta comme remplaçant, mais ce transfert pourrait coûter au club milanais au moins 50 millions d'euros.