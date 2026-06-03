Détournement de milliards de soums dévoilé au complexe gazier de Shurtan

Un nouveau crime majeur et retentissant a été mis au jour dans notre pays dans le cadre de la lutte contre la corruption et du contrôle de l'utilisation ciblée des fonds budgétaires. Les employés du Département de lutte contre les crimes économiques auprès du Parquet général et du Département de contrôle de la conformité et de la lutte contre la corruption du Comité fiscal ont conjointement mené une enquête préliminaire sur une violation financière d'une ampleur exceptionnelle.

Au cours de ces investigations, un vaste « système financier » impliquant des responsables de plusieurs organisations publiques et d'entreprises privées a été dévoilé.

Collusion de responsables et système frauduleux de TVA

Il a été établi que des responsables du Comité fiscal, de l'Administration fiscale de la région de Boukhara, d'Ouzbekneftegaz SA, ainsi que de Sh.G. SARL, de la coentreprise S.E. SARL, de A. SARL et de l'établissement permanent de la coentreprise E.E. SARL en Ouzbékistan s'étaient entendus au préalable pour élaborer un plan criminel.

Plus précisément, les services rendus dans le cadre du projet d'extension des capacités de production du complexe gazier de Shurtan, d'une valeur de 5,3 billions de soums, étaient totalement exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation en vigueur. Cependant, les membres du groupe ont illégalement inscrit ce montant de TVA sur des factures électroniques, parvenant ainsi à faire apparaître des fonds de TVA prétendument justifiés dans le budget de l'État.

Ampleur des dégâts considérables causés au budget

Les fonds générés par ces actions frauduleuses et illégales ont été affectés aux fins suivantes :

Des fonds créés artificiellement ont été illégalement remboursés sur le compte bancaire de A. SARL.

L'importante dette créancière existante de la coentreprise S.E. SARL envers l'État a été totalement effacée (soldée) par des moyens frauduleux.

À la suite de ce système, il a été officiellement prouvé que les personnes responsables ont détourné et dilapidé des fonds publics et budgétaires s'élevant à un total de 643,2 milliards de soums, un montant extrêmement élevé, par voie de détournement et de dilapidation.

État de droit : Ouverture d'une affaire pénale

Dans cette affaire, une procédure pénale a été ouverte en vertu du Code pénal de la République d'Ouzbékistan contre toutes les personnes coupables de trahison envers les fonds publics et de fraude financière, conformément à l'article 167 (Détournement ou dilapidation) du Code pénal.

Des mesures d'enquête rigoureuses sont actuellement en cours pour établir tous les détails de l'affaire et récupérer intégralement le préjudice causé à l'État.

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