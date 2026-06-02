Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde

L'apparition d'une immense étendue d'eau dans le désert du Kyzylkoum, dans la région de Boukhara, suscite un grand intérêt sur les réseaux sociaux. Les habitants et les internautes ont déjà commencé à appeler cette zone la « nouvelle mer de l'Ouzbékistan ».

Selon les médias, la superficie du plan d'eau couvre près de 80 kilomètres carrés. Cela le rend presque deux fois plus grand que le célèbre réservoir de Charvak.

L'apparition d'une telle étendue d'eau au milieu du désert surprend beaucoup de monde. Certains considèrent cette zone comme un futur site touristique potentiel.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs expriment leur avis sur la possibilité d'y aménager des stations balnéaires, des plages et des lieux de détente. Pour l'instant, aucune information officielle détaillée n'a été communiquée sur le plan d'utilisation futur de ce plan d'eau.