Importante fraude à la vente de voitures dévoilée à Tachkent

Des membres d'un groupe criminel qui escroquaient des citoyens souhaitant acheter des véhicules d'occasion dans la capitale et s'appropriaient leurs fonds par tromperie ont été arrêtés. Les forces de l'ordre ont mis fin aux activités illégales d'individus ayant volé une très importante somme d'argent à un citoyen sous couvert de ventes de voitures dans le district d'Uchtepa à Tachkent.

Malheureusement, c'est un résident de Tachkent, Abdulaziz K., qui est tombé dans ce piège financier cette fois-ci. Il a fait confiance à une annonce de vente de voiture alléchante publiée sur l'un des sites populaires d'Internet.

Une « belle » affaire cachant un gage bancaire

Après avoir contacté les auteurs de l'annonce, l'acheteur Abdulaziz K. est entré en négociations actives avec Muhammadali R., né en 2002, et son complice Asatulla A. Ces « vendeurs » rusés ont délibérément caché à l'acheteur que la voiture proposée était officiellement gagée auprès d'une banque commerciale.

Après de longues négociations, les deux parties ont fixé le prix total de la voiture à 20 000 dollars US et sont parvenues à un accord. Pour mener à bien leur manœuvre, les escrocs ont procédé comme suit :

Prise d'acompte : Sous prétexte de formaliser les documents et de réserver la voiture, ils ont reçu du victime un paiement anticipé en espèces de 13 000 dollars US .

Disparition : Après avoir obtenu une somme considérable, les complices ont rapidement éteint leurs téléphones et ont coupé tout contact avec la victime.

Mesures juridiques : Ouverture d'une affaire pénale

Comprenant qu'il avait été trompé, le citoyen a immédiatement contacté les forces de l'ordre. À la suite d'opérations de recherche rapides, les suspects ont été arrêtés.

Concernant cette affaire, le Département d'enquête rattaché à la Direction de coordination des organes des affaires intérieures du district d'Uchtepa a officiellement ouvert une affaire pénale en vertu de l' article 168 (« Escroquerie ») du Code pénal de la République d'Ouzbékistan. Des enquêtes rigoureuses sont actuellement en cours pour déterminer si ces individus sont impliqués dans d'autres crimes similaires.

Avertissement important du Ministère de l'Intérieur : Protégez vos fonds !

Suite à ce malheureux incident, le Ministère de l'Intérieur appelle une fois de plus la population et les passionnés d'automobile à la vigilance.

Pour éviter des pertes financières inattendues ou de tomber dans le piège d'escrocs à l'avenir, il est recommandé de n'effectuer des paiements pour toute transaction majeure, en particulier les acomptes, qu'après la finalisation complète des documents par un notaire et l'enregistrement auprès de l'État. N'oubliez pas de vérifier au préalable via les bases de données appropriées si la voiture fait l'objet d'un gage ou d'une saisie auprès de banques ou d'autres organisations.

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